건질라 게임즈, 수개월 임금 체불 논란…직원 불만 고조

건질라 게임즈가 수개월째 직원의 임금을 체불하고 있다고 게임인더스트리비즈가 9일(현지시간) 보도했다. 건질라 게임즈는 블록체인 게임 '오프 더 그리드'의 개발사이자 미국 게임 매체 게임 인포머의 소유주다.

보도에 따르면 건질라 게임즈의 직원들은 SNS를 통해 최소 수개월에서 최대 반년 가까이 급여를 받지 못했다고 폭로했다.

우크라이나 지사 직원들은 약 6개월간 급여가 밀렸으며, 해외 계약직 노동자들 역시 지난해 10월부터 임금을 받지 못한 것으로 파악됐다.

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블록체인 게임사 건질라 게임즈가 수개월 임금체불 논란에 휩싸였다.(사진=스팀)

이러한 임금 체불은 지사를 가리지 않고 광범위하게 발생하고 있다. 영국과 독일 지사의 경우 비교적 급여 지급이 이뤄졌으나 최근 지연이 발생했으며, 특히 영국 지사에서는 사측이 직원 급여에서 공제한 연금 납입금까지 정상적으로 납부하지 않은 것으로 드러났다고 매체는 전했다.

경영진은 이번 사태에 대해 신작을 개발하는 신생 기업이 겪는 일시적인 성장통이라고 해명했다. 하지만 사태가 장기화되면서 내부 직원들이 사내 메신저인 슬랙을 통해 경영진을 비판하는 등 불만이 고조되고 있다고 매체는 분석했다.