넷마블 신작 '솔: 인챈트', 완성도 제고 위해 6월로 출시 연기

넷마블(대표 김병규)은 당초 이달 24일로 예정됐던 신작 MMORPG '솔: 인챈트'의 출시 일정을 오는 6월 중으로 변경했다고 9일 밝혔다.

넷마블은 내부 테스트 결과를 바탕으로 게임 전반의 완성도를 높이기 위해 이 같은 일정을 재조정했다.

개발진은 게임 내 완전한 자유 경제를 구현하고자 기본 재화인 '골드'를 전면 삭제하고 다양한 시나리오 검증을 거쳐 경제 밸런스를 고도화할 계획이다. 이와 함께 24시간 무접속 플레이 모드와 스쿼드 모드 등 신규 시스템을 개선하고 그래픽 및 UI/UX 최적화 작업을 출시 전까지 이어간다.

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넷마블 '솔: 인챈트' 출시일 6월로 변경.

'신(神)'을 콘셉트로 한 이 게임은 '리니지M' 출신 인력들이 주축이 된 신생 개발사 알트나인이 제작을 맡았다.

한편 지난달 5일부터 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓에서 사전등록이 진행 중이며, 참여자에게는 '무한의 체력 회복제' 등의 인게임 보상이 지급된다.