넷마블, 에너지 위기 극복 팔 걷었다…'차량 5부제' 등 전사적 절감 캠페인 실시

넷마블이 ‘차량 5부제 자율 참여’ 등의 캠페인을 진행, 에너지 절감 조치에 동참한다고 8일 밝혔다. 중동 전쟁 여파로 에너지 위기가 현실화된 가운데 전사적인 절감 조치에 적극 동참한다는 취지다.

넷마블은 오는 10일부터 임직원 자율 실천 캠페인으로 ▲차량 5부제 자율 참여 ▲퇴근시간 PC 전원 OFF ▲미사용 공간 소등 ▲텀블러 사용 권장 등을 전개한다.

또한 건물 에너지 절감 정책도 시행한다. 먼저 ▲주말·공휴일 엘리베이터 축소 운영을 비롯해 ▲전층 엘리베이터 홀 조도 조정 ▲외부 간판 운영 시간 축소 ▲지타워몰 입구 조명 소등 ▲1층 바닥분수 미운영 등이 진행된다.

넷마블 사옥 지타워

넷마블 관계자는 "글로벌 에너지 위기 속에서 정부 차원의 에너지 절약 정책에 동참하기 위해 전방위적인 절감 조치를 시행 중"이라며 "사옥 내 전력 소비 최소화는 물론, 임직원들의 자발적인 실천을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.