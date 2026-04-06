넷마블, 코웨이 지분 1500억 규모 장내 매입…재무건전성 제고

넷마블(대표 김병규)은 계열사인 코웨이의 주식을 향후 1년에 걸쳐 약 1500억원 규모로 장내 매수한다고 6일 공시했다.

이날 넷마블은 장 마감 이후 전체 매입 방향성을 시장에 공개하며, 약 400억원 물량의 주식을 우선적으로 취득하겠다는 계획을 밝혔다. 1차 매수 기간은 다음 달 7일부터 6월 5일까지 한 달간 진행될 예정이다.

현재 넷마블이 보유한 코웨이 지분율은 26% 수준으로, 예정된 1500억원 규모의 매수 절차가 마무리될 경우 해당 수치는 20% 후반대로 상승하게 된다. 이를 통해 지배구조를 안정화하는 것은 물론, 지분율 상승에 동반되는 배당 수익 및 지분법 평가이익 확대를 이끌어내 전사적 재무건전성을 한층 끌어올린다는 방침이다.

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넷마블 사옥 지타워

실제로 회사는 최근 3년 동안 코웨이를 통해 1098억 원의 배당 수익과 3000억 원 규모의 지분법 이익을 거둬들인 바 있다.

넷마블 관계자는 "이번 주식 매수는 지배구조 안정화와 재무건전성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 전략적 투자"라며 "이는 회사가 그동안 지속해온 투자자산 유동화 재원 중 일부를 활용하는 것으로 게임 본업에 미치는 영향은 전혀 없다"고 전했다.