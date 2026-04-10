침팬지 내전, 인간 뺨친다…분열 후 살해·영아 공격까지

우간다의 야생 침팬지들이 두 집단으로 갈라져 보기 드문 ‘내전’ 양상의 충돌을 벌이고 있는 사실이 처음으로 확인돼 주목된다.

라이브사이언스 등 외신은 9일(현지시간) 미국 오스틴 텍사스대 에런 샌델 교수가 이끄는 국제 연구진이 우간다 키발레 국립공원에서 서식하는 응고고 침팬지 무리를 30년간 관찰한 연구 결과를 보도했다. 해당 논문은 같은 날 국제 학술지 ‘사이언스’에 게재됐다.

2019년 수컷 침팬지들이 동족들을 공격하는 모습 (사진 제공=아론 샌델)

연구진에 따르면 응고고 침팬지 공동체에서는 대규모 치명적 갈등이 발생해 결국 두 집단으로 분열됐으며, 이후 서로를 상대로 지속적인 공격을 이어가고 있는 것으로 나타났다. 이 갈등은 하나의 거대한 군집이 분열되면서 시작됐으며, 과거 동맹이자 사회적 유대를 공유하던 개체들 간에 폭력 사태가 이어지고 있다.

이 침팬지들은 과거 하나의 공동체를 이루며 긴밀한 사회적 관계를 유지해 왔다. 하지만 2015년을 전후로 약 200마리 규모 집단이 서로 분리돼 독립적으로 생활하고 번식하는 두 개 집단으로 나뉘었다. 초기에는 일부 개체들 사이에서 기존 유대 관계가 유지되며 협력적 행동도 관찰됐지만, 시간이 흐르면서 이런 관계는 점차 약화됐다.

특히 2018년 이후 남아 있던 사회적 연결고리마저 붕괴되며 양 집단 간 긴장이 급격히 고조됐다. 각 집단은 영토 경계를 순찰하는 과정에서 공격성을 드러냈고, 2018년부터 2024년 사이 서부 집단이 중앙 집단을 상대로 성체 수컷을 공격한 사례는 7건, 새끼를 공격한 사례는 17건에 달하는 것으로 집계됐다.

샌델 교수는 "집단이 둘로 나뉜 이후 한 집단이 다른 집단을 공격하고 살해하는 일이 이어지며 치명적인 폭력 사태로 발전했다"고 설명했다.

치명적인 습격과 영아 살해

이 충돌로 여러 성체 침팬지가 목숨을 잃었으며, 2021년부터는 영아 살해도 반복적으로 관찰됐다. 연구진은 상당수 개체가 명확한 원인 없이 사라진 점을 고려할 때 실제 피해 규모는 더 클 가능성이 있다고 분석했다.

샌델 교수는 이번 사태를 ‘내전’으로 표현하는 데 신중한 입장을 보이면서도, “인간에게 내전은 특정한 정치적 의미를 지니지만, 침팬지에게는 국가 개념이 없다”며 “다만 서로 잘 알고 지내던 개체들 간에 벌어지는 갈등이라는 점에서 일반적인 집단 간 충돌과는 구분된다”고 말했다.

이번 연구에 참여하지 않은 독일 괴팅겐 영장류센터의 진화인류학자 제임스 브룩스 역시 이 갈등이 인간의 내전과 동일하다고 보기는 어렵다고 보면서도, 해당 표현이 현상을 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 평했다.

내전 이전에는 서로 다른 사회 집단에 속한 침팬지들은 교류하곤 했다.(사진 제공=존 미타니)

연구진은 공동체 분열의 원인으로 여러 요인을 제시했다. 비정상적으로 커진 집단 규모, 먹이와 번식을 둘러싼 경쟁 심화, 2014년 성체 수컷 5마리와 암컷 1마리의 죽음, 2015년 우두머리 수컷 교체, 2017년 약 25마리의 개체를 사망에 이르게 한 호흡기 전염병 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다는 분석이다.

브룩스는 특히 집단 규모를 주요 요인으로 지목하며 “자원이 충분하지 않은 상황에서 집단이 지나치게 커지면 결속력을 유지하기 어려워진다”고 설명했다.

샌델 교수는 이러한 갈등이 현재도 진행 중이라고 밝혔다. 연구는 2024년까지의 데이터를 기반으로 하지만, 이후인 2025년과 2026년에도 추가 공격이 발생한 것으로 확인됐다.

연구진은 이번 사례가 인종, 종교, 정치적 이념과 무관하게 사회적 네트워크의 균열이 집단 분열과 폭력으로 이어질 수 있음을 보여준다고 강조했다.

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침팬지가 인간과 가장 가까운 친척 중 하나라는 점에서, 이번 연구는 집단 분열이 인간 사회에도 심각한 위험을 초래할 수 있음을 시사한다. 다만 브룩스는 이러한 폭력이 생물학적으로 필연적인 것은 아니라고 덧붙였다.

그는 또 다른 유인원인 보노보를 예로 들며 “보노보 역시 공격성을 지니지만, 치명적인 집단 간 갈등 대신 관용과 협력 중심의 사회를 형성한다”며, 집단 폭력이 진화적으로 결정된 현상은 아니라고 강조했다.