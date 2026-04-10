한화에어로·풍산, 방산 빅딜 왜 무산됐나

한화그룹의 풍산 탄약사업부(방위산업부문) 인수 무산 배경에 재계의 관심이 쏠린다.

한화에어로스페이스는 지난 9일 오후 "방산 경쟁력 강화와 기업가치 제고를 위해 풍산 탄약사업부를 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있으나, 풍산 탄약사업부 인수 검토는 중단됐다"고 공시했다.

앞서 한화에어로스페이스는 풍산 탄약사업부 매각 비공개입찰에 참여해 ‘최종입찰제안서’를 제출한 것으로 알려졌다.

군용 탄약 (사진=풍산)

그러나 풍산은 전날 오후 공시에서 “탄약사업 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 사항은 없다”고 밝혔다. 이후 한화에어로스페이스도 풍산 탄약사업부 인수 검토를 중단했다고 밝혔다.

지난 6일 "풍산의 탄약사업부문을 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있다"고 공시했는데 불과 3일 만에 입장을 뒤집은 셈이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "풍산 측이 매각을 추진하고 있지 않다고 공시한 만큼 더 이상 검토를 이어가기 어렵다고 판단했다"며 "무산 배경에 대해서는 풍산 측 설명이 보다 정확할 것"이라고 말했다.

업계에 따르면 풍산은 인적분할을 통해 탄약사업부를 분리한 뒤 매각하는 방안을 검토했던 것으로 전해진다. 시장에서는 매각 가격에 대한 시각차가 협상에 영향을 미쳤을 가능성이 거론된다. 여기에 한화에어로스페이스의 방산 부문 시장 지배력 확대에 따른 부담, 한화솔루션 유상증자를 둘러싼 잡음 등 그룹 내 다른 현안도 인수 추진에 부담으로 작용했을 수 있다는 해석이 나온다.

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다만 기업을 승계할 2세의 미국 국적 때문에 풍산의 방산부문 매각 가능성이 완전히 사라진 것은 아니라는 관측도 있다. 현행법상 방산업체 경영권은 한국 국적자만 가질 수 있기 때문이다. 그러나 풍산 측은 탄약 사업 매각설에 계속 선을 긋고 있다.

풍산 관계자는 "탄약 사업을 매각한다고 공시한 적이 없다"며 "기업가치 및 주주가치 제고를 위한 사업구조 개편 등 다양한 방안을 검토 중이라는 입장 외에 밝힐 것이 없다"고 말했다.