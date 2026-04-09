금감원, 롯데카드 297만 개인정보유출에 영업정지 4.5월 사전통지

16일 제재심서 안건 상정 예정

금융입력 :2026/04/09 14:59

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

금융감독원이 작년 9월 해킹사고로 297만명의 개인정보가 유출된 롯데카드에 영업 정지 4.5개월을 사전 통지 받은 것으로 알려졌다.

9일 금융권에 따르면 금감원은 이 같은 중징계를 롯데카드에 사전에 알렸으며, 오는 16일 제재심의위원회를 열고 제재 수위를 결정할 계획이다.

영업 정지 제재가 확정되면 신규 카드 모집이 일시적으로 중단된다.

롯데카드 CI

금감원은 롯데카드 해킹 사고 발생 이후 약 두 달간 검사를 진행했다.

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한편, 개인정보위원회도 지난 3월 롯데카드에 과징금 96억 2000만원, 과태료 480만원을 부과했다. 개인정보위원회 조사 결과 롯데카드는 온라인 결제와 관련한 로그에 주민등록번호를 포함한 다수의 개인정보를 평문으로 기록하는 등 개인정보를 별도 조치없이 저장해온 것으로 드러났다. 개인정보위원회는 이후 금융사 고객센터를 대상으로 개인정보 관리에 실태 점검에 착수했다.

지난해 9월 롯데카드는 해킹으로 고객 약 3분의 1 정도인 297만명의 정보가 유출됐다고 밝혔다. 이 가운데 카드번호·유효기간·CVC번호 등 핵심 정보가 유출돼 카드 부정사용이 발생할 가능성이 있는 고객은 총 28만명 수준으로 조사됐다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
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