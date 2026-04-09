코난테크-LIG시스템, 공공·국방 AX 시장 공략

전략적 AI 파트너십 체결…대규모 사업 기회 발굴·도메인 특화 LLM 개발 고도화

컴퓨팅입력 :2026/04/09 14:41

이나연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

코난테크놀로지가 LIG시스템 손잡고 공공·국방 인공지능 전환(AX) 시장 공략에 나섰다.

코난테크놀로지는 LIG시스템과 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다. 

두 기업은 대형 시스템 통합(SI) 프로젝트 수행·상호 목적 달성을 위해 협력한다. 특히 각 사가 보유한 인프라와 기술력을 공유해 운영 효율성을 극대화하고, 대형 프로젝트 내 AI 엔진·솔루션 라이선스 공급을 확대해 사업 시너지를 낼 계획이다.

8일 서초동 코난테크놀로지 본사에서 열린 협약식에서 김영섬 코난테크놀로지 대표이사(왼쪽)와 LIG시스템 홍길준 대표가 기념 촬영을 하고 있다. (사진=코난테크놀로지)

양사는 산업 현장의 요구사항을 반영한 도메인 특화 거대언어모델(LLM) 개발에도 힘을 합친다. 현장 중심 데이터와 노하우를 결합해 솔루션 전문성을 높이고 산업별로 최적화된 AX 서비스를 제공할 예정이다.

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코난테크놀로지는 지난해 국내 최다 공공 AX 레퍼런스를 확보하며 '산업 특화 AI 에이전트' 구축 능력을 고도화하고 있다고 밝혔다.

이형주 코난테크놀로지 AX서비스사업부 이사는 "LIG시스템과 협력해 대형 SI 사업 환경에서 성공적인 사업 기회를 발굴하고 국내 AX 시장의 성장을 선도하겠다"고 말했다.

이나연 기자ny@zdnet.co.kr
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