[카드뉴스] 전쟁이 완전히 바뀌었어요

































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

요즘 전쟁터 풍경이 정말 많이 달라졌다는 사실, 알고 계셨나요? 2026년 현재, 전쟁은 마치 게임 속 장면처럼 변하고 있어요. 하늘을 나는 드론과 AI가 탑재된 똑똑한 로봇들이 전장에 등장하면서, 과거와는 완전히 다른 양상으로 전개되고 있거든요.

그런데 여기서 예상치 못한 문제가 생겼어요. 최첨단 기술로 무장한 로봇들이 해킹 공격을 받거나 갑자기 고장 나는 일이 늘어나면서, 마치 게임기가 먹통되듯 작동을 멈추는 상황이 벌어지고 있는 거예요.

그래서 미국은 지금 흥미로운 선택을 하고 있어요. 최신 AI 기술 개발과 동시에, 옛날 방식의 대포알을 한 달에 무려 10만 발씩 생산하고 있거든요.

컴퓨터가 고장 나도 싸울 수 있는 '플랜 B'를 준비하는 셈이죠. 전문가들도 이런 접근을 지지하고 있어요.

조사 결과 10명 중 6명이 "컴퓨터만 믿으면 위험하다"며 전통적인 대포의 중요성을 강조했거든요. 가장 안전한 방법은 AI 로봇이 적을 찾고, 사람이 신중하게 판단한 뒤, 믿을 수 있는 대포가 공격하는 3단계 작전이라고 해요.

결국 미래 전쟁은 최신 기술과 전통적인 무기, 이 둘의 균형이 핵심이라는 거예요. 첨단 기술도 중요하지만, 위기 상황에서 믿고 의지할 수 있는 든든한 무기도 꼭 필요하다는 교훈이네요. 앞으로도 AMEET이 이렇게 쉽게 풀어서 전해드릴게요!

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