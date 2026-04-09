우체국 장병내일준비적금, 금리 최대 11%로 확대

우정사업본부는 국방의 의무를 수행 중인 장병들의 안정적인 사회복귀를 돕기 위해 ‘우체국 장병내일준비적금’의 금리를 최대 연 11%로 확대하는 등 금융 혜택을 대폭 강화했다고 9일 밝혔다.

10일부터 이 적금에 가입하는 군 장병은 기본 금리에 더해 우대금리 혜택을 추가로 받아 최고 연 11.0%(15개월 이상~24개월 기준·세전)를 적용받을 수 있다.

이 적금의 기본금리는 연 5.0%이다. 주요 우대금리(연 6.0%p) 항목은 ▲우체국 첫 거래 고객(연 1.1%p) ▲적금 자동이체 실적(연 1.0%p) ▲우체국 체크카드 이용실적(연 0.6%p) ▲기초생활수급자(연 3.3%p) 등이다.

우체국 장병내일준비적금을 가입한 군 장병에게는 우체국쇼핑 할인쿠폰 제공과 무료로 휴일 재해보장 보험 가입서비스 등 부가서비스도 함께 지원된다.

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이 상품은 은행별 최대 월 30만 원(1인 2계좌, 은행별 합산 55만 원)에 대한 이자소득이 전액 비과세 된다. 군 장병이 전역 후 만기 해지 시 적금 납입 원금의 100%에 해당하는 정부 재정지원금을 추가로 받을 수 있어 목돈마련에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

박인환 우정사업본부장은 “우체국 장병내일준비적금으로 청년 장병들이 전역 후 사회에 첫발을 내딛는 소중한 밑거름이 되길 바란다”며 “앞으로도 고객에게 실질적인 금융 혜택을 제공할 수 있는 다양한 상품을 선보이겠다”라고 말했다.