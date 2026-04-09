복잡한 의료 공급망 해결…영림원소프트랩, 케이엠헬스케어에 ERP 구축

영림원소프트랩이 데이터 기반 경영 체계 고도화를 위한 의료 산업 특화 전사적자원관리(ERP) 구축을 확산한다.

영림원소프트랩은 감염관리 의료용품 기업 케이엠헬스케어의 ERP 구축 프로젝트를 완료했다고 9일 밝혔다.

케이엠헬스케어는 수술용 가운과 수술포 등을 생산하는 기업으로, 글로벌 생산·물류가 연결된 사업 구조를 갖고 있다. 이에 데이터 기반의 통합 경영관리 체계 구축 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

케이엠헬스케어 전경 (사진=영림원소프트랩)

이번 프로젝트는 물류·회계·생산 등으로 분산돼 있던 시스템을 영림원소프트랩의 'K-시스템 에이스' 기반으로 통합하는 데 초점을 맞췄다. 특히 미얀마 해외공장과 국내 생산·물류를 연결하는 복합 공급망을 고려해 데이터 단절 없이 운영되는 환경을 구축한 것이 특징이다.

회사 측에 따르면 이 사업은 경쟁 입찰을 통해 수주됐으며 의료기기 산업에 특화된 ERP 대응 역량과 기존 고객 신뢰도가 주요 선정 요인으로 작용했다.

프로젝트는 지난해 6월부터 약 9개월간 진행됐으며 계획·구축·안정화 단계로 추진됐다. 이 과정에서 품목 정보 관리 체계 정비, 주문·출하 연계 프로세스 개선, 창고관리시스템(WMS) 연동, 공급계획 자동화, 해외 외주 생산 관리, 자재명세서(BOM) 기반 제조원가 자동 산출, 비용 전표 자동화 등 주요 업무 프로세스를 전반적으로 개선했다.

이를 통해 케이엠헬스케어는 재고·원가·매출·공급계획을 단일 데이터 체계로 통합하고 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 운영 체계를 확보했다. 제품별 원가와 수익성을 실시간으로 파악할 수 있게 되면서 데이터 기반 의사결정 환경도 강화됐다.

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영림원소프트랩은 ERP 개시 이후 안정화 지원 기간 동안 사용자 문의와 개선 요청에 대응하며 시스템 정착을 지원했다. 그 결과 결산 업무를 원활히 마무리하며 구축 효과를 빠르게 현업에 안착시켰다는 설명이다.

박윤경 영림원소프트랩 부사장은 "의료기기 산업의 복잡한 공급망 구조를 반영해 물류·생산·회계 전반의 업무 흐름을 통합한 사례"라며 "앞으로도 산업 특성을 반영한 ERP 고도화를 통해 고객사의 업무 운영 전반에 실질적인 변화를 만들어갈 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.