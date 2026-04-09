컬리, 4월 '원더컬리' 기획전…최대 63% 할인

간편식·간식 등 준비…생필품도 할인가로

인터넷입력 :2026/04/09 10:37

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컬리가 이달 13일까지 4월 원더컬리 기획전을 열고 봄·여름 상품을 최대 63% 할인 판매한다.

이번 원더컬리에서는 봄나들이와 캠핑을 준비하는 고객을 위해 야외에서도 즐길 수 있는 간편식과 간식 등을 선보인다. 캠핑이나 야외 바비큐 음식으로는 '마더푸드 쪽갈비 2종'을 마련했다. 

원더핫딜 특가로 판매하는 '차려낸 햄 가득 송탄식 부대찌개'는 햄·대파·마늘 등의 재료가 손질돼 있다. 컬리온리 '산메촌 국산콩으로 만든 콩국수'는 국산 대두와 서리태, 검은깨 등이 배합됐다.

관련기사

(사진=컬리)

봄맞이 집 단장 고객은 '더 조선호텔 레이어 차렵이불'과 '아망떼 60수 순면 피그먼트 타임리스 밴딩 베개커버'도 합리적인 가격에 장만할 수 있다. '컬리(Kurly’s) 시그니처 3겹 천연펄프 소프트 롱&와이드 티슈'와 'KS365 2겹 천연펄프 키친타월' 등 생필품도 할인가로 구매 가능하다. 행사 기간 컬리 앱에서는 매일 오전 11시 100% 당첨 할인 쿠폰도 제공한다.

컬리 관계자는 "본격적인 나들이와 캠핑 시즌을 맞아 고객들이 봄을 즐길수 있도록 인기 간편식과 리빙·생필품을 엄선했다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 원더컬리 캠핑 간편식 간식 바베큐

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

모든 5G·LTE 요금제, 데이터 무제한 제공...연간 통신비 3221억 절감

알파고 쇼크 10년...이세돌 "AI 쓰는 사람과 격차 벌어졌다"

[르포] 한일 정상회담 후 달라진 日…현지 최대 IT 행사서 'K-AI'에 관심 폭발

"비트코인 창시자 사토시 찾았다"…NYT 보도 파장

ZDNet Power Center