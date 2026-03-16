컬리, 23일까지 '뷰티페스타'…최대 1만여 개 상품 대상

리테일 테크 기업 컬리는 오는 23일까지 '뷰티컬리페스타'를 진행하고 1만여 개 뷰티 상품을 최대 82% 할인한다고 16일 밝혔다.

'뷰티컬리페스타'는 컬리가 엄선한 뷰티 상품을 매달 새로운 테마로 선보이는 행사다. 이번 페스타에서는 야외 활동이 늘어나는 시즌 특성을 반영했다. 햇볕이 강해지는 봄철, 자외선 차단과 맑은 피부 표현을 동시에 잡는 선베이스 메이크업을 테마로 시즌 특가와 브랜드데이 등 다양한 구성으로 준비했다.

▲선케어부터 ▲스킨케어 ▲베이스 메이크업까지 봄 시즌에 필요한 뷰티 상품을 시즌 특가로 선보인다. 대표 상품인 '라로슈포제 유비데아 선크림', '연작 베이스 프렙' 등을 포함해 5만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰도 함께 적용된다.

(사진=컬리)

릴레이 브랜드 단독 혜택을 제공하는 '브랜드데이'도 이어진다. 이날부터 이틀간 끌레드뽀보떼, 아넷사 등 시세이도 연합은 15% 쿠폰을 증정한다. 오는 18일부터는 정샘물에서 쿠션류 외 베스트 상품 22% 일괄 할인 및 물착 기획 세트를 컬리온리 상품으로 선보인다. 이어 오는 20일부터 22일까지는 스킨수티컬즈가 컬리 첫 라이브 기념 18% 쿠폰 및 컬리 단독 세트를 한정 수량으로 운영한다.

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앱 전용 쿠폰 혜택도 다양하게 준비했다. 첫날인 이날에 한해 오픈런 쿠폰을 운영하며 7만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 25% 저렴하게 구매할 수 있다. 행사 기간 동안 4만원 이상 구매 시 1만원 선착순 쿠폰도 제공한다. 이 외에도 4만원 이상 구매 시 5% 할인되는 럭셔리 쿠폰과 5만원 이상 구매 시 15% 혜택을 받을 수 있는 카드사 쿠폰도 함께 운영된다.

컬리 관계자는 "봄철 피부 보호를 위해 스킨케어부터 선케어까지 컬리가 까다롭게 큐레이션한 상품을 모아 뷰티컬리페스타를 준비했다"고 말했다.