김영삼 정부서 통신 진출한 SK, 알고계셨나요

국민절반 이상은 SK그룹이 이동통신 사업을 노태우 정부에서 시작했다고 알고 있다. 또 사업권 반납 이후 경쟁 입찰을 통해 통신산업에 진출했다는 사실을 전혀 알지 못하는 이들이 부지기수다.

한국 ICT 발전의 초석이 된 세계 최초 CDMA 상용화는 1994년 김영삼 정부의 정책적 결단과 선경(현 SK그룹)의 과감한 인수가 맞물려 탄생한 결과물이다. 하지만 최근 조사에 따르면 성인 2명 중 1명은 이런 통신 역사를 모르고 있으며, 상당수가 민영화 시점조차 오인하고 있는 것으로 나타났다.

이내찬 한성대 경제학과 교수는 지난 8일 서울 중구 삼화타워에서 열린 ‘세계 최초 CDMA 성공 스토리, 통신의 진화와 ICT 발전의 역사’ 강연에서 “1993년 김영삼 정부는 이동통신 시장의 활력을 불어넣기 위해 ‘경쟁 체제’를 도입하기로 했다”며 “시장 개방에 앞서 우리끼리 먼저 경쟁해서 산업 구조 개편으로 기초 체력을 키우자는 전략적 판단이 있었다”고 말했다.

1994년 공기업이었던 한국이동통신 민영화 과정에서 선경(현 SK그룹)이 시가 약 4배라는 파격적인 가격으로 인수를 결정하며 현재 SK텔레콤이 탄생했다.

당시 세계 시장은 시분할다중접속(TDMA) 방식이 지배적이었으나, 정부와 기업은 기술 종속을 벗어나기 위해 이론적으로만 존재하던 CDMA 방식에 도전했다.

한국이동통신(현재 SK텔레콤)이 어느 정권에서 SK에 인수된 것으로 알고 있냐는 질문에 대한 설문 응답

이 교수는 이에 대해 “SK 입장에선 단순히 회사를 산 것이 아니라, 리스크가 큰 CDMA 기술을 반드시 성공시켜야 한다는 ‘상용화 의무’를 짊어진 것”이라고 평가했다.

도전은 결실을 맺었다. SK텔레콤은 1996년 세계최초로 CDMA를 상용화시켰으며, 이는 한국이 ICT 강국이 되는 데 결정적 역할을 했다. CDMA 상용화는 2024년 ICT 분야 노벨상으로 불리는 ‘IEEE 마일스톤’에 등재됐으며, 누적 생산액 42조 원, 생산유발효과 125조 원을 기록했다.

다만 이같은 산업적 성과에 대한 대중적 인지도는 현저히 낮은 것으로 조사됐다. 설문 플랫폼 ‘틸리언프로’가 성인 1500명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 47.6%가 한국의 CDMA 세계 최초 상용화 사실을 ‘전혀 모른다’고 답했다.

특히 50대 미만의 인지도는 23%에 그쳐 세대가 거듭될수록 통신 역사에 대한 인식이 낮아지는 경향을 보였다.

1984년 한국이동통신서비스주식회사 현판식 (사진=SK텔레콤)

CDMA 상용화의 기점이 된 한국이동통신 민영화 시점을 ‘1994년 김영삼 정부’로 정확히 알고 있는 응답자도 22.7%에 불과했다.

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과반수(50.9%)는 이를 노태우 정부 시기로 알고 있었다. 한국의 CDMA 상용화가 인터넷 탄생 등에 버금가는 세계적 업적으로 평가받음에도 불구하고, 정작 국내 통신 산업의 초기 역사에 대한 대중적 인지도는 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 것으로 나타났다.

이 교수는 “90년대의 정책적 결단과 기업의 투자가 마중물이 돼 지금의 AI 시대까지 왔다”며 “AI가 본질인 시대에도 이통사의 뿌리는 90년대 초반, 리스크를 감수하며 판을 짰던 그 경쟁의 역사에 있다”고 강조했다.