SKT "AI 네트워크로 벚꽃축제 트래픽 안정적 운용"

SK텔레콤은 올해 벚꽃 축제에서 AI 기반 코어 네트워크 관제 시스템을 적용해 안정적인 통신 서비스를 제공했다고 8일 밝혔다.
지난 7일까지 이어진 축제는 석촌호수, 여의도 등지에서 동시에 진행됐다. 지난 4~5일엔 석촌호수, 여의도 축제 지역에서 총 44.9TB의 모바일 데이터가 사용됐으며, 이는 이전 주말 대비 1.5배 수준이다.
1TB로 약 20만장의 사진 전송 또는 약 400시간의 영상 스트리밍이 가능한 점을 고려할 때 약 898만장의 사진을 전송하거나 약 1만 7960시간의 영상 스트리밍을 할 수 있는 데이터가 이 기간에 사용된 것이다.
성공적인 통신 서비스 제공엔 AI 기반의 ‘스파이더’ 시스템이 주효했다. 스파이더는 SK텔레콤의 AI 플랫폼을 활용해 개발된 시스템으로, 코어 네트워크의 전 장비를 통합 관제하고 알람 및 통계 데이터를 자동 분석한다.
이를 통해 여러 통신 장비별로 분리됐던 관제 시스템을 통합해 효율성을 향상했으며, AI를 활용한 이상 징후 탐지와 신속한 조치 방안 추천을 자동 실행해 네트워크 안정성을 강화했다.
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스파이더와 최근 상용화한 AI 기반 네트워크 운영 시스템 '에이원'를 연계 운영한 점도 한 몫했다. 이를 통해 네트워크 부하 상황에 미리 대응하고, 실시간 모니터링을 통한 즉각적인 조치를 시행했다.
강경표 SK텔레콤 코어네트워크담당은 "앞으로도 SK텔레콤의 차별화된 AI 네트워크 기술을 바탕으로 한 자율 네트워크를 통해 고객들이 언제 어디서나 최고 품질의 통신 서비스를 경험할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.