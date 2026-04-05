SKT, 유한킴벌리와 안동서 나무 1500그루 식재

SK텔레콤은 유한킴벌리와 함께 지난 4일 안동시 풍천면 일대에서 '산불 피해지역 평화의숲 조성'을 위한 나무심기를 진행했다고 밝혔다.

풍천면은 지난해 3월 발생한 대형 산불로 인해 생태계 복구가 필요한 지역으로, SK텔레콤과 유한킴벌리 임직원, 가족 100여 명이 자발적으로 행사에 참여했다.

참가자들은 꿀벌의 먹이원인 헛개나무, 미선나무, 노랑무늬붓꽃 등 산림청 지정 희귀수종을 포함해 총 1500 그루의 나무를 심었다.

SK텔레콤은 유한킴벌리와 함께 지난 4일 안동시 풍천면 일대에서 '산불 피해지역 평화의숲 조성'을 위한 나무심기를 진행했다. (사진=SK텔레콤)

행사는 지난해 9월 양사가 체결한 ESG 실천 강화 포괄적 업무협약(MOU)의 일환으로 진행됐다. 양사는 산불피해지 숲 조성, 자원순환 캠페인, 마케팅 협력 등 분야에서 공동의 노력을 기울이고 있다.

앞으로도 양사는 2030년까지 5년간 총 1만 그루의 나무를 식재하고, AI 기술을 활용해 장기적이고 체계적인 복원 전략을 추진할 계획이다. 이 활동은 산림 생태계 복원 전문 NGO인 사단법인 ‘평화의숲’과 함께 한다.

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아울러 SK텔레콤은 생태계 복원을 기술로 해결하는 스타트업 ‘인베랩’과 협업해 산불 피해지역을 드론으로 촬영하며 피해 현황을 면밀히 진단하고 있다. 이와 함께 AI로 복원 대상지의 생태계 특성을 과학적으로 분석하고 있기도 하다.

엄종환 SK텔레콤 ESG 추진실장은 “나무심기는 안동 산불 피해지역의 복원을 알리는 첫걸음”이라며, “앞으로도 AI 기술 역량을 활용해 산불 피해지의 생태계 복원과 과학적 산림 관리는 물론, 우리 사회의 다양한 환경 문제를 해결하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.