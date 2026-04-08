"공공에 제로트러스트 확산"...정보협, 협회와 MOU

김완집 회장 "500여개 넘는 회원기관 대상 교육 강화하고 외부 기관과 협력 확대"

컴퓨팅입력 :2026/04/08 18:19    수정: 2026/04/08 18:41

김기찬 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

전국 보안 공무원과 공공기관 500여곳이 회원기관인 전국정보보호정책협의회(정보협)가 한국제로트러스트보안협회와 손잡고 공공 분야 제로트러스트 보안 도입 확산에 나선다. 

두 기관은 8일 서울시 서소문청사에서 업무협약을 체결했다. 두 기관은 지방자치단체와 공공기관의 제로트러스트 보안 도입·확산을 지원하고, 구축 경험을 공유하며 국내 제로트러스트 기술의 개발과 확산에 힘을 모은다.

김완집 전국정보보호정책협의회장(왼쪽)과 김인현 한국제로트러스트보안협회장이 업무협약을 맺고 있다.(사진=한국제로트러스트보안협회)

이를 위해 두 기관은 ▲지자체, 공공기관과 제로트러스트 보안 도입 기관 및 솔루션 기업, 컨설팅 기업 간 협력체계 구축 ▲전국 지자체 및 공공기관의 정보보호 수준 제고 ▲제로트러스트 보안 기술의 확산을 위한 공동 행사 기획 및 운영 ▲제로트러스트 교육 훈련 프로그램 개발 등 부문에서 협력한다. 

김완집 정보협 회장은 "올해 회원 기관을 대상으로 교육 시스템을 구축하고 산학연관 관련 기관과 협력을 다질 예정"이라면서 "이번 한국제로트러스트보안협회와의 이번 MOU는 이의 일환으로 앞으로 더 많은 단체 및 기관과 협력해 우리나라의 사이버보안 수준이 한단계 더 높아지는데 힘을 보태겠다"고 밝혔다. 

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김기찬 기자71chan@zdnet.co.kr
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#제로트러스트 #정보협 #지자체

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