과기정통부, 올 제로트러스트 도입 및 실증 35억 지원

과학기술정보통신부(과기정통부)는 한국인터넷진흥원(KISA, 원장 이상중)과 함께 인공지능 전환(AX)에 따른 사이버위협 고도화에 대응하고, 국내 보안기업의 경쟁력을 강화하기 위해 '정보보호 신기술 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.

올해 진행하는 지원사업은 총 135억원 규모로 ▲AI 보안 유망기업 육성(20억) ▲제로트러스트 도입 및 실증(35억) ▲통합보안 모델 개발(9억) ▲ AI 응용제품 신속 상용화(보안, 70.5억, 신규) 등 총 4개 사업에서 19개 과제를 지원한다.

이중 'AI 보안 유망기업 육성 지원사업’은 국내 혁신적인 AI 보안기술 조기 발굴과 글로벌 AI 보안 시장 진출을 위한 사업성 확보를 위해 시제품 개발(총 5개 과제, 각 최대 2억 원 규모)과 사업화(총 4개 과제, 각 최대 2.5억 원 규모) 등 2개 분야로 추진한다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관이 작년에 열린 =양자내성암호 전환 시범사업 성과공유회'에서 축사를 하고 있다.

또 ‘제로트러스트 도입 시범사업(총 5개 과제, 각 최대 7억 원)’은 공급기업이 개발한 신규 보안 모델을 수요기업 실 업무 환경에 적용, 수요기업의 제로트러스트 6대 핵심 요소 성숙도(식별자·신원, 기기 및 엔드포인트, 네트워크, 시스템, 애플리케이션 및 워크로드, 데이터 향상)을 목표로 한다.

‘통합보안 모델 개발 시범사업(총 2개 과제, 각 최대 4.5억 원 규모)’은 공급기업 간 협업을 통해 이기종 보안기술을 통합‧연동하는 플랫폼을 개발하고, 수요기업 실증을 거쳐 통합 전후 효과측정 및 검증을 실시한다.

올해 신규로 추가한 ‘AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(보안분야)’은 국내외 보안시장에 즉시 상용화가 가능한 우수한 AI 기반 보안 제품을 육성하기 위한 사업이다. 보안분야는 3개 과제를 공모하며, 총 지원금 70.5억 원으로 올해 지원사업 중 가장 큰 규모의 예산을 투입한다.

위 4개 분야 지원사업 공모 관련 상세정보는 한국인터넷진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

임정규 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책관은 “AX 가속화로 지능화된 사이버 위협에 대응하기 위해서는 국내 보안산업의 신기술 경쟁력 확보가 긴요하다”며 “이번 지원사업을 통해 우수한 신규 보안 모델과 서비스가 다수 발굴될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.