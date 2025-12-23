제로트러스트보안협회, 산업부 산하 18개 협회에 'ZT 보안' 도입 요청

한국제로트러스트보안협회(회장 이무성)가 산업통상자원부 산하 18개 협회에 제로트러스트(Zero Trust) 기반의 보안을 전환·도입할 것을 요청했다.

제로트러스트보안협회는 23일 자동차회관에서 개최된 '산업연합포럼 2026 경제대응 세미나'에서 산업부 산하 18개 협·단체 관계자들과 제조업 임직원들에게 제로트러스트 보안으로 철저히 대비해줄 것을 요청했다고 밝혔다.

제로트러스트는 외부인이든 내부 임직원이든 어느 누구도 밎지 말고 보안을 철저히 이행하자는 방식이자 철학이다. 앞서 미국 바이든 행정부 당시 모든 국가 및 공공기관에 제로트러스트 기반의 보안을 구현할 것을 당부하면서 제로트러스트 보안은 최근 새로운 사이버보안 패러다임으로 급부상했다. 미국을 중심으로 유럽, 일본 등 글로벌 사이버 보안 트렌드로 자리잡아 가고 있다.

구체적으로 제로트러스트 보안은 네트워크를 여러 개로 쪼개 하나의 조각이 해킹 공격을 당해도 다른 전산 자원으로 확산(횡적이동)을 방지하는 마이크로세그멘테이션(Micro-segmentation) 기술과 선인증·후접속 방식 적용, 그리고 보안기술을 소프트웨어적으로 동적 구현(SDP)을 하기 때문에 보안성이 매우 뛰어난 방식으로 평가받고 있다.

쿠팡, SK텔레콤 등 대규모 정보유출 사태가 기업의 존폐위기로까지 이어지고 있는 현실이다. 조직의 최고경영자(CEO)도 법적 책임을 질 수 있기 때문에 기업과 기관들은 사이버 보안에 각별히 신경을 써야 하는 상황이 됐다. 이에 보안업계는 사이버 보안을 강화하는 과정에서 제로트러스트 방식으로 투자 및 강화가 이뤄져야 한다고 보고 있다.