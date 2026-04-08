드림에이지 '아키텍트', 신규 성장 '조율' 및 클랜 협동 콘텐츠 업데이트

드림에이지(대표 정우용)는 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'에 캐릭터 성장 시스템인 '조율'을 비롯한 신규 콘텐츠를 8일 업데이트했다고 밝혔다.

새롭게 도입된 '조율'은 게임 내 스토리와 일러스트를 수집해 능력치를 높이는 강화 시스템이다. 이용자는 전용 재료를 소모해 실패 확률 없이 단계적으로 해금할 수 있다.

이와 함께 이용자들이 공동의 목표를 수행하는 업적형 협동 콘텐츠 '클랜 미션' 시스템이 게임 내 추가됐다. 해당 콘텐츠는 개인 할당량 없이 일반적인 플레이 과정에서 자연스럽게 달성되도록 설계됐으며, 주 단위로 갱신되는 미션 기여도에 따라 보상을 제공한다.

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드림에이지 '아키텍트', 신규 성장 '조율' 및 클랜 협동 콘텐츠 추가.

마물의 침공을 방어하며 특정 목표물을 지키는 또 다른 협동 콘텐츠 '클랜 원정대'도 이날 함께 업데이트됐다. 클랜 레벨에 맞춰 4단계 난이도로 나뉘는 이 원정대는 제한 시간 내 클리어 시 개인 보상과 클랜 보상을 각각 지급한다.

드림에이지는 이번 업데이트를 기념해 오는 22일까지 조율 페이지 개방 및 레벨업 시도 횟수에 따라 다양한 성장 재화를 지급하는 이벤트를 운영한다. 동일한 기간 동안 클랜 기부나 원정대 완료 등 주요 미션을 수행할 경우 거인의 자판기 티켓 500개, 4성 최하급 설계도 파편 선택 상자 2개, 3성 마공핵 선택 상자 10개를 획득할 수 있다.