드림에이지(대표 정우용)는 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐 세븐틴'의 정식 출시 1주년을 맞아 그룹 세븐틴 멤버 디노와 함께하는 라이브 방송 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

다음 달 1일 진행되는 이번 방송은 출시 1주년을 기념하는 대규모 이벤트의 일환으로 마련됐다. 방송 중 디노의 실시간 게임 플레이 시연이 진행되며, 라이브 기념 특별 이벤트와 쿠폰 등 다채로운 보상이 이용자들에게 제공된다.

또한 카드 수집 시스템 내 '전생연분' 테마 중 '디노' 카드를 보유한 이용자를 대상으로 한 룰렛 이벤트가 핵심 콘텐츠로 열린다.

드림에이지, '퍼즐 세븐틴' 출시 1주년 기념 세븐틴 디노 라이브 방송 예고.

해당 룰렛 이벤트는 라이브 방송에서 디노가 직접 추첨을 진행하며, 당첨된 이용자만 참여 가능하다. 구체적인 이벤트 참여 조건과 경품 내역 등 상세 정보는 '퍼즐 세븐틴' 공식 SNS 채널을 통해 사전에 공개될 예정이다.

게임 내 1주년 기념 업데이트와 이벤트도 순차적으로 진행되고 있다. 스페셜 박스를 통해 '경음악의 신' 신규 코스튬이 오픈됐으며, 오는 4월에는 멤버 민규의 생일을 기념하는 퀘스트 이벤트와 전용 코스튬이 추가된다. 이와 함께 블라스트를 획득해 타 이용자와 경쟁하는 소셜 콘텐츠 '블라스트 파티'가 신설돼 단계별 도전에 따른 보상을 얻을 수 있다.

관련기사

드림에이지 관계자는 "서비스 1주년을 맞아 유저들에게 특별한 경험을 선사하고자 디노와의 라이브 방송을 기획하게 되었다"며, "이용자분들과 디노가 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 알찬 콘텐츠와 풍성한 보상을 준비했으니 많은 유저들의 적극 참여를 부탁드린다"고 말했다.