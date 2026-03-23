드림에이지, '퍼즐 세븐틴' 출시 1주년 기념 세븐틴 디노 라이브 방송 예고.

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐 세븐틴'의 정식 출시 1주년을 맞아 그룹 세븐틴 멤버 디노와 함께하는 라이브 방송 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
다음 달 1일 진행되는 이번 방송은 출시 1주년을 기념하는 대규모 이벤트의 일환으로 마련됐다. 방송 중 디노의 실시간 게임 플레이 시연이 진행되며, 라이브 기념 특별 이벤트와 쿠폰 등 다채로운 보상이 이용자들에게 제공된다.
또한 카드 수집 시스템 내 '전생연분' 테마 중 '디노' 카드를 보유한 이용자를 대상으로 한 룰렛 이벤트가 핵심 콘텐츠로 열린다.
해당 룰렛 이벤트는 라이브 방송에서 디노가 직접 추첨을 진행하며, 당첨된 이용자만 참여 가능하다. 구체적인 이벤트 참여 조건과 경품 내역 등 상세 정보는 '퍼즐 세븐틴' 공식 SNS 채널을 통해 사전에 공개될 예정이다.
게임 내 1주년 기념 업데이트와 이벤트도 순차적으로 진행되고 있다. 스페셜 박스를 통해 '경음악의 신' 신규 코스튬이 오픈됐으며, 오는 4월에는 멤버 민규의 생일을 기념하는 퀘스트 이벤트와 전용 코스튬이 추가된다. 이와 함께 블라스트를 획득해 타 이용자와 경쟁하는 소셜 콘텐츠 '블라스트 파티'가 신설돼 단계별 도전에 따른 보상을 얻을 수 있다.
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드림에이지 관계자는 "서비스 1주년을 맞아 유저들에게 특별한 경험을 선사하고자 디노와의 라이브 방송을 기획하게 되었다"며, "이용자분들과 디노가 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 알찬 콘텐츠와 풍성한 보상을 준비했으니 많은 유저들의 적극 참여를 부탁드린다"고 말했다.