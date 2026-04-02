드림에이지, '퍼즐세븐틴' 1주년 라이브 방송 세븐틴 디노와 함께하다

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐 세븐틴' 1주년 라이브 방송을 세븐틴 디노와 함께 했다고 2일 밝혔다.

이날 방송은 4월1일 진행됐으며, 디노는 이용자와 실시간으로 소통하며 퍼즐 세븐틴을 직접 플레이하는 시간을 가졌다. 특히 본인이 개발에 참여한 게임 레벨을 연속으로 클리어하며 현장의 분위기를 끌어올렸다.

또 서비스 1주년을 기념한 '3종 캡처 타임'과 사전 추첨 이용자를 대상으로 디노가 직접 당첨자를 선정하는 룰렛 이벤트도 진행했다. 방송 말미에는 저녁 메뉴를 추천하는 '저메추' 콘텐츠로 이어졌다.

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드림에이지 관계자는 "이번 라이브 방송을 통해 아티스트와 팬들이 함께 소통하는 뜻깊은 시간을 마련하게 돼 기쁘다"며 "퍼즐 세븐틴만의 차별화된 콘텐츠를 통해 아티스트와 유저가 함께 만들어가는 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.

퍼즐 세븐틴은 후속 콘텐츠를 순차적으로 선보인다. 오는 10일과 17일에는 디노 실사 벽걸이를 비롯한 S급 데코 보상을 획득할 수 있는 퀘스트 이벤트가 각 5일간 진행된다. 오는 7일부터는 방송 현장 모습을 담은 '데코 패키지' 시리즈도 판매될 예정이다.