KCTA, 15일 케이블TV방송대상 개최

한국케이블TV방송협회(KCTA)는 ‘2026 케이블TV방송대상’에서 케이블TV 채널에서 활약하며 한류 콘텐츠의 위상을 높인 6팀을 선정해 시상한다고 8일 밝혔다.

시상식은 오는 15일 오후 4시 호텔나루서울 엠갤러리 그랜드볼룸에서 열린다.

먼저 K컬처 대상은 송승환 예술감독이 받는다. 송승환은 올해 데뷔 61주년을 맞은 배우이자 제작자로, 1997년 케이블TV 개국 초기 현대방송(HBS) ‘HBS 연예특급’ MC 등을 맡아 케이블TV의 조기 안착에 기여했다. 이후 예술감독으로서 ‘난타’의 세계적 흥행을 이끌며 K컬처 확산에도 큰 역할을 했다.

K컬처 아이콘상은 현대방송(HBS) 공채 1기 출신 배우 심혜진과 신은정이 받는다. 심혜진은 HBS ‘뮤직19’ 진행을 비롯해 드라마, CF, 뮤직비디오 등 다양한 분야에서 활동했다.

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2026 케이블TV방송대상 수상자 (사진=한국케이블TV방송협회)

K컬처 스타상 수상자론 트로트가수 이수연, 아이돌그룹 아홉(AHOF), 방송인 정승제가 선정됐다.

이수연은 MBN ‘현역가왕3’에 최연소로 출연해 뛰어난 가창력과 감수성, 무대 장악력으로 가요계 샛별로 떠올랐다. 9인조 다국적 아이돌그룹 아홉(AHOF)은 Mnet ‘엠카운트다운’에서 ‘그곳에서 다시 만나기로 해(Rendezvous)’로 데뷔한 이후 첫 주 음반 판매량 36만 장, 음악방송 3관왕 등성과를 거뒀다. 수학강사이자 방송인 정승제는 E채널 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’, tvN ‘문제적 남자 리부트: 수학편’ 등 예능 프로그램에서 활약하며 프로그램의 재미를 더했다.