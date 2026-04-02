중소SO 5개사 공동제작 ‘네트워크, 전국 발굴’ 2일 첫 방송

한국케이블TV협회(KCTA)는 중소 케이블TV(SO) 5개사 공동 제작으로 지역 곳곳에 숨겨진 관광지, 맛집 등을 전국 시청자에게 소개하는 프로그램 ‘네트워크, 전국 발굴’을 2일 첫 방송한다고 밝혔다.

‘네트워크, 전국 발굴’은 각 권역의 특색 있는 콘텐츠를 공동 제작 송출하는 네트워크형 프로그램이다. 각 방송사는 지역 내 관광지, 맛집, 문화 명소 등을 직접 발굴해 생생한 현장 콘텐츠로 담아낸다.

이번 프로그램은 기존 중소SO 4개사 협력 체계를 바탕으로 제작되던 ‘네트워크 발굴, 서울금광’을 확대 개편한 것으로, 참여 범위를 5개사로 넓혀 추진된다. 공동 제작엔 SCS서경방송, JCN울산중앙방송, KCN금강방송, KCTV광주방송, KCTV제주방송이 참여한다.

'네트워크 전국발굴' 포스터(사진=한국케이블TV협회)

각 지역 방송사는 밀착 취재를 통해 그동안 잘 알려지지 않았던 숨은 명소와 지역 고유의 매력을 발굴해 시청자들에게 전달할 예정이다.

또한 프로그램은 단순한 정보 전달을 넘어 로컬 콘텐츠의 가치를 재조명함으로써 지역관광 활성화에 기여할것으로 기대를 모은다.

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2일 첫 방송에선 맛과 볼거리로 가득한 세 지역의 매력을 한 번에 담아낼 예정이다. 전북 군산의 통오징어 짬뽕, 광주 북구의 장어구이 맛집에 이어, 봄을 맞은 제주에선 제주 들불축제의 특별한 풍경도 소개한다.

중소SO 공동 제작 관계자는 “기존 4개사 네트워크에서 5개사로 확대되며 콘텐츠의 다양성과 완성도가 한층 높아졌다”며 “앞으로도 지역의 가치와 매력, 그리고 그 속에서 살아가는 사람들의 이야기를 전국에 알리는 상생 콘텐츠 제작을 이어가겠다”고 밝혔다.