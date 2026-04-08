"보안 전략 강화"…앤트로픽, '미토스' 프리뷰 공개

앤트로픽이 취약점 탐지 강화를 돕는 인공지능(AI) 모델을 내놨다.

7일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면 앤트로픽은 새 프런티어 모델 '미토스'를 프리뷰 버전으로 공개했다고 발표했다. 해당 모델은 소프트웨어(SW) 취약점 탐지와 보안 점검에 활용될 방침이다.

미토스는 앤트로픽의 클로드 AI 시스템에서 작동하는 범용 모델이다. AI 에이전트형 코딩과 추론 능력 기반으로 앤트로픽 SW와 오픈소스 시스템을 동시에 분석해 취약점을 찾을 수 있다. 해당 모델은 최근 몇 주 동안 수천 건 제로데이 취약점을 식별한 것으로 전해졌다.

앤트로픽이 취약점 탐지 강화를 돕는 인공지능(AI) 모델을 내놨다. (사진=앤트로픽)

앤트로픽은 '프로젝트 글래스윙'을 통해 12개 파트너 기관에 미토스를 제한적으로 제공했다고 밝혔다.

프로젝트 글래스윙은 미토스 프리뷰 기반으로 운영된다. 해당 프로젝트에는 아마존과 애플, 브로드컴, 시스코, 크라우드스트라이크, 리눅스재단, 마이크로소프트, 팔로알토네트웍스 등이 참여한다. 이들은 미토스 모델 활용 경험을 공유해 산업 전반 보안 대응 역량을 높일 방침이다.

앤트로픽은 미토스 활용과 관련해 미국 연방 정부와 논의를 이어가고 있다고 밝혔다.다만 펜타곤이 앤트로픽을 공급망 위험으로 지정하고 법적 갈등이 진행 중인 상황에서 협의는 복잡한 양상을 보일 것이란 전망이 이어지고 있다.

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미토스는 앤트로픽 내부 문서 '카피바라'가 유출되는 과정에서 알려졌다. 문서에는 미토스가 기존 오푸스 모델보다 더 지능적인 모델이라는 내용이 포함됐다. 또 코딩을 비롯한 학술적 추론, 사이버보안 등 영역에서 기존 모델 성능을 크게 넘어선 것으로 평가됐다.

다수 외신은 미토스가 취약점 악용하는 도구로 활용될 가능성도 제기했다. 이에 앤트로픽은 "우리는 미토스를 방어 목적에 한정해 운영할 것"이라고 밝혔다.