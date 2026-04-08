부산인디커넥트페스티벌조직위원회(조직위원장 주성필, 이하 BIC 조직위)는 글로벌 인디게임 축제 '부산인디커넥트페스티벌 2026'(이하 BIC 2026) 인디게임 접수가 시작된다고 8일 밝혔다.

이번 BIC 2026 인디게임 접수는 경쟁부문(일반·루키)과 비경쟁부문(커넥트픽)으로 나눠 진행된다. 일반부문은 개발 중이거나 출시 1년 이내의 작품을 대상으로 하며, 루키부문은 학생 또는 2002년~2012년 사이 출생한 미취업자, 게임 관련 교육기관의 졸업작품 등을 대상으로 한다.

커넥트픽은 출시 1년 이상의 작품이나 이전 BIC 전시 이력이 있는 작품도 접수할 수 있어 보다 폭넓은 참여가 가능하다.

부산인디커넥트페스티벌 2026, 인디게임 접수 시작. 사진=BIC조직위

접수 기간은 부문별로 상이하다. 일반부문은 5월14일까지, 루키부문은 6월17일까지, 커넥트픽은 오는 15일부터 5월26일까지 접수를 진행한다. 모든 부문의 접수 시작 및 마감 시간은 오후 3시(한국시간)로 동일하다.

접수 방식도 부문별 특성에 따라 다르게 운영된다. 일반부문과 루키부문은 심사를 위한 플레이 가능한 게임 빌드 제출이 필수이며, 2기가바이트를 초과하는 대용량 파일은 외부 링크로 제출할 수 있다.

반면 커넥트픽은 플레이 영상 링크 제출이 필수다. 게임 빌드와 출시 마켓 링크는 선택적으로 제출 가능하다. 선정 방식 역시 일반부문과 루키부문은 전문 심사위원의 심사를 거치며, 커넥트픽은 빅커넥터즈의 투표를 통해 최종 결정된다.

BIC 페스티벌 2026, 8월 개최일 확정.

BIC 조직위는 접수 마감일에 신청이 집중될 수 있는 만큼 가급적 조기 접수를 권장하고 있다. 세부 자격과 전시 규정은 BIC 공식 누리집 내 접수 안내를 통해 확인할 수 있으며, 선정 결과는 6월 4주부터 7월 1주 사이 발표될 예정이다.

온라인 페스티벌은 8월7일부터 28일까지 운영된다. 오프라인 페스티벌은 8월14일부터 16일까지 부산 벡스코 제1전시장 2홀에서 개최된다.

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신규 비경쟁부문인 '프라임인디'가 신설된다. 프라임인디는 다수 프로젝트를 운영하는 인디게임 개발 스튜디오 또는 개발에 직접 참여한 퍼블리싱 기업을 대상으로 하며, 유료부스로 운영된다. BIC 조직위는 신설 배경에 대해 확장된 형태의 전시와 비즈니스 네트워킹 수요를 반영했다고 설명했다.

주성필 BIC 조직위원장은 "BIC는 인디게임 개발자가 자신의 작품을 선보이고 게이머와 업계 관계자를 직접 만날 수 있는 자리"라며 "올해는 일반부문과 루키부문, 커넥트픽에 더해 프라임인디까지 참여 방식을 넓힌 만큼, 보다 다양한 창작자와 기업이 BIC를 통해 새로운 연결과 기회를 만들 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.