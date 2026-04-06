펄어비스, '코리아 인디게임 데브캠프' 협력

펄어비스가 국내 인디 게임 산업의 육성과 건강한 생태계 조성을 위해 ‘2026년 코리아 인디게임 데브캠프’에 참여한다고 6일 밝혔다.

‘코리아 인디게임 데브캠프’는 인디 게임 산업 경쟁력을 강화하기 위해 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 추진하는 사업이다. 펄어비스는 참여를 통해 인디 개발자들을 위한 멘토링과 기술 교류를 진행할 계획이다.

펄어비스는 지난 2022년부터 4년째 유망 인디 게임의 글로벌 시장 진출을 돕는 사업인 ‘빅잼(BIGEM)’을 후원하고 있다. 빅잼을 통해 선정된 우수 인디 게임들은 해외 주요 게임쇼 참가 및 전시 지원 등 글로벌 관객과 만날 수 있는 다양한 기회를 제공받는다.

펄어비스 CI.

펄어비스는 설립 초기부터 ‘기술 기반의 개발력’을 강조해온 만큼, 인디 게임 산업의 가치에 깊이 공감하며 꾸준한 지원을 아끼지 않고 있다. 국내 최대 규모의 인디 게임 축제 ‘부산인디커넥트페스티벌(BIC Festival)’도 8년 연속 후원하며 든든한 조력자 역할을 수행하고 있다.