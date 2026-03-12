BIC페스티벌2026,공공·교육기관 대상 '퍼블릭인디' 부스 참가 모집

부산인디커넥트페스티벌조직위원회(조직위원장 주성필, 이하 BIC 조직위)는 글로벌 인디게임 축제 '부산인디커넥트페스티벌 2026(이하 BIC 페스티벌 2026)'의 '퍼블릭인디' 부스 참가 기관을 모집한다고 12일 밝혔다.

'퍼블릭인디'는 BIC 페스티벌이 운영하는 비경쟁 부스로, 게임 콘텐츠와 관련된 공공기관 및 교육기관 등 공공성을 띤 기관을 대상으로 한다. 모집 기간은 오는 6월 29일까지다. 참가 기관은 해당 부스를 거점으로 게임 콘텐츠 전시 및 홍보, 비즈니스 미팅 등 다목적 활동을 전개할 수 있다.

BIC 조직위는 '퍼블릭인디'를 통해 다양한 기관이 우수한 게임 콘텐츠를 선보일 수 있는 공개적인 무대를 마련하고 있다. 이를 바탕으로 공공·교육 분야의 가시적인 육성 성과를 대중과 업계에 알리는 동시에, 인디게임 산업 생태계의 다양성 확대에 기여하는 것이 목표다.

BIC 페스티벌 2026, 퍼블릭인디 모집.

이번 '퍼블릭인디' 참가 기관에는 온·오프라인 통합 게임 전시 및 맞춤형 홍보 지원을 비롯해, BIC 페스티벌 스페셜 어워드 노미네이트 기회, 행사 전일 자유롭게 입장 가능한 프리 패스 등 다양한 혜택이 제공된다. 세부 사항 및 신청 방법은 BIC 페스티벌 공식 누리집(bicfest.org)에서 확인할 수 있다.

주성필 BIC 조직위원장은 "퍼블릭인디는 공공·교육기관이 인디게임 생태계와 접점을 넓히고, 그간의 육성 성과를 업계 안팎에 알릴 수 있는 뜻깊은 자리"라며, "올해도 게임 문화 확산에 뜻을 함께하는 다양한 기관의 많은 참여를 기대한다"고 밝혔다.

한편, 올해로 12회째를 맞이하는 'BIC 페스티벌 2026'은 8월 14일부터 16일까지 부산 벡스코 제1전시장 2홀에서 개최된다. 온라인 페스티벌은 오프라인 페스티벌에 앞서 8월 7일부터 28일까지 운영되며, 세계 인디게임 팬들을 대상으로 한층 풍성한 프로그램을 선보일 예정이다.