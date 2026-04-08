인크로스, 소노아임레이디몰·네이트온딜 운영 대행

SK네트웍스 통합 마케팅 전문 자회사 인크로스는 소노스테이션의 ‘소노아임레디몰’과 네이트커뮤니케이션즈의 ‘네이트온딜’ 운영 대행 계약을 잇달아 체결했다고 8일 밝혔다.

계약을 통해 인크로스는 대형 포털 기반 커머스는 물론 특정 타겟 대상의 폐쇄형 회원몰까지 운영 범주를 넓히며 커머스 포트폴리오를 한층 강화했다.

소노아임레디몰은 대명소노그룹의 토탈 라이프 서비스 기업 소노스테이션이 운영하는 ‘소노아임레디’ 회원 전용 온라인 커머스 플랫폼이다. 생활, 레저, 식품 등 다양한 카테고리로 구성된 이 플랫폼은 회원이 납입한 금액의 일부를 만기 전 현금처럼 사용할 수 있게 구현한 자체 결제수단 ‘레디캐시’를 탑재해 특화된 결제 시스템을 갖췄다.

사진=인크로스

인크로스는 소노아임레디몰의 상품 소싱과 공급사 관리, 디자인, 정산에 이르는 커머스 운영 전반을 총괄하고 자사 핵심 역량인 디지털 옥외(DOOH) 광고와 온사이트 프로모션 기획을 연계해 시너지를 극대화할 방침이다. 대명소노그룹의 이용자 접점과 인크로스의 마케팅 집행 역량이 결합됨에 따라 니치마켓(Niche Market)을 공략할 계획이다.

네이트온딜은 약 1200만 명의 월간 이용자를 보유한 포털 ‘네이트’의 전용 커머스 플랫폼이다. 인크로스는 네이트온딜의 상품 소싱 및 전시 관리, 디자인, 정산 등 운영 전반을 총괄하며, 데이터 기반 고도화된 마케팅 기술력을 투입해 포털의 방대한 트래픽을 실제 구매로 연결하는 엔진 역할을 수행한다.

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인크로스는 연이은 수주가 ‘티딜(T deal)’, ‘현대샵’ 등 커머스 플랫폼을 성공적으로 운영해온 인크로스의 전문성을 인정받은 결과라고 설명했다.

손윤정 인크로스 대표는 “포털 커머스와 회원몰이라는 각기 다른 특성의 플랫폼을 동시 수주한 것은 인크로스의 커머스 운영 역량이 다양한 영역에서 가동될 수 있음을 증명한다”며 “앞으로도 검증된 운영 노하우를 바탕으로 커머스 생태계 내 입지를 강화하고, 수익 구조를 견고하게 다지겠다”고 말했다.