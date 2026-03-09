인크로스, 현대차 ‘블루핸즈’ 디지털 사이니지 광고 운영권 확보

SK네트웍스 통합 마케팅 전문 자회사 인크로스가 현대자동차 공식 정비 네트워크인 블루핸즈 전국 매장의 디지털 사이니지 광고 매체 운영권을 확보했다고 9일 밝혔다.

인크로스는 지난 4일 SK브로드밴드, 현대정비가맹점협동조합연합회와 함께 ‘B tv 온애드’ 광고 매체 사업 협력을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

협약을 통해 인크로스는 전국 814개 블루핸즈 매장에 설치된 디지털 사이니지 ‘B tv 온애드’의 광고 운영을 단독으로 담당했다.

인크로스가 지난 4일 SK브로드밴드, 현대정비가맹점협동조합연합회와 함께 ‘B tv 온애드’ 광고 매체 사업 협력을 위한 3자 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터) 이상화 인크로스 커머스미디어사업본부장, 김정현 현대정비가맹점협동조합연합회 연합회장, 홍도희 SK브로드밴드 기업고객담당 (사진=인크로스)

‘B tv 온애드’는 매장 내 디스플레이를 통해 홍보 영상, 이미지, 텍스트 등 콘텐츠를 송출할 수 있는 SK브로드밴드의 디지털 광고 솔루션이다. 인크로스는 B tv온애드와 자사 동영상 광고 플랫폼 ‘다윈’을 연동해 자동차 정비를 위해 매장을 방문한 고객들에게 최적화된 타겟 광고를 제공할 계획이다.

차량 정비를 기다리는 고객들의 특성을 분석해 광고 효과를 극대화하는 것이 인크로스의 전략이다. 회사 측은 대기 시간이 긴 블루핸즈 매장의 특성상 고객들의 주목도가 높아 광고 노출 효과가 우수할 것으로 기대된다고 설명했다.

차량 관리 정보와 정비 팁 등 유용한 콘텐츠를 제공하는 동시에 지역 맞춤형 광고와 상품 서비스 광고를 전략적으로 배치해 광고주와 고객 모두의 만족도를 높일 방침이다.

협약은 인크로스의 디지털 광고 역량과 현대차 블루핸즈의 전국적 네트워크, SK브로드밴드의 기술 인프라가 결합한 상생 모델로 평가받고 있다. 인크로스는 이를 기반으로 오프라인 공간의 디지털 전환을 선도하고, 새로운 광고 수익 모델을 창출해 나갈 계획이다.

인크로스는 향후 광고주 유치를 본격화하고, 데이터 분석을 통해 광고 효과를 지속적으로 개선해 나갈 예정이다. 또한 디지털 사이니지 광고 운영 노하우를 바탕으로 향후 오프라인 광고 사업 확대도 검토할 계획이다.

이상화 인크로스 커머스미디어사업본부장은 “현대차 블루핸즈 전국 매장을 광고 매체로 확보하게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며, “자동차 정비 고객의 특성에 맞는 타깃 광고를 제공해 모두에게 가치를 제공하는 모델을 만들어가겠다”고 말했다.