최대 50% 할인…이마트, 봄 제철 먹거리 할인전 진행

이마트가 본격적인 봄 날씨를 맞아 제철 먹거리들과 필수 요리 채소들을 저렴하게 선보이는 봄맞이 먹거리 할인 행사에 나선다고 8일 밝혔다.

우선 9일부터 15일까지 두릅, 명이나물, 홍가리비 등 제철 먹거리들과 필수 요리채소들을 최대 50% 할인한다. ‘참두릅(220g)’을 신세계 포인트 적립 시 5000원 할인하고 ‘남해땅두릅(200g)’과 ‘강원 명이나물(180g)’은 신세계 포인트 적립 시 1000원 할인 판매한다.

일반 방울토마토에 비해 껍질이 얇고 과즙이 풍부한 ‘실키핑크 토마토(1㎏)’는 신세계 포인트 적립시 4000원 할인한다.

이마트 봄 제철 먹거리 할인. (제공=이마트)

알맹이뿐 아니라 줄기까지 먹을 수 있는 ‘햇줄기양파’는 지난해 봄 가격보다 저렴한 한 단 기준 4980원에 선보인다.

제철 수산물들도 최대 50% 할인한다. ‘멍게(150g)’와 ‘바지락(800g)’을 각각 신세계포인트 적립 시 40% 할인하고 ‘남해안 홍가리비(1.5㎏)’는 신세계포인트 적립시 50% 할인한다.

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필수 요리 채소들도 특가로 선보인다. 9일부터 15일까지 흙대파(한 단)와 애호박을 개당 990원에 판매하며 창녕우포 깐마늘(500g)은 4980원에 판매한다. 이 밖에도 무(9일)와 당근(10일), 양배추(11일) 등을 단 하루 일별 특가 행사로 선보인다.

김갑곤 이마트 채소팀 바이어는 “올해는 봄이 일찍 찾아온 만큼 산지와 유통업체들이 더 부지런히 움직였다”며 “제철 먹거리를 선보여 고객분들께 봄이 왔음을 알림과 동시에 가격 할인을 더해 물가 안정을 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.