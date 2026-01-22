”갈치·고등어 30% 할인"…이마트, 신선먹거리 특가 진행

당근 20%·양상추 30% 저렴하게…간편 먹거리도 할인

이마트가 장바구니 물가 부담을 낮추기 위한 신선 먹거리 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

이날부터 오는 28일까지 이마트에서 신세계포인트 적립 시 과일과 채소, 수산물, 육류 등을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있다.

우선 과일로는 ‘돌빌레슈타인 하우스 감귤(1.4㎏)’을 8천원 할인한다. 돌빌레 감귤은 제주도 돌밭에서 재배한 감귤이다. 평균 12브릭스 이상으로 단맛이 진한 것이 특징이다.

‘제스프리 골드키위(7입~10입)’는 정상가에서 7천원 할인한 9천980원에, ‘칠레산 체리(500g)’는 2팩 이상 구매 시 팩당 2천원 할인한다.

채소로는 제주 세척당근(3입)과 흙당근(1㎏)를 각각 20% 할인하고 양상추(봉)는 30% 할인한다. 하우스 햇 감자(1㎏)는 1천원 할인한 4천980원에 판매한다.

구이용, 국거리, 찌개, 보쌈 등에 알맞은 다양한 육류도 신세계포인트 적립 시 할인 판매한다.

호주산 곡물 비육 냉장 소고기 구이용·불고기용·국거리용(와규제외)은 40%, 찜갈비는 30% 할인한다.

브랜드 돈 앞다리·뒷다리·갈비와 브랜드 한우 국거리·불고기는 20%, 냉동 계육은 30% 할인한다.

한우 구이용 채끝(100g), 구이용 갈비(110g), 양지국거리(150g) 등 9가지 부위를 각각 한 팩 1만 4천원에 판매하는 한우 팩 상품도 5개 구매 시 2만원 할인한 5만원에 골라 담기 행사도 진행한다.

또 제주 은갈치 1마리(대·해동)는 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 4천396원에, 국산 생고등어는 중·대 사이즈를 각각 30% 할인한다. 국내산 자연산 참다랑어회(240g)은 정상가 2만7천800원에서 30% 할인한다.

이외에도 ‘치즈 연어 새우초밥(12입)’을 4천원 할인한 1만2천980원에, ‘피코크 소고기 밀푀유나베(1㎏)’는 6천원 할인한 1만3천980원에 판매하고 ‘마늘치킨 훈제(450g)’을 2개 이상 구매 시 50% 할인하는 등 다양한 간편 먹거리 상품도 행사를 진행한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “추운 날씨에도 따뜻한 밥 한끼를 보다 저렴하게 준비할 수 있도록 다양한 신선식품 할인 행사를 진행한다”며 “고객의 장바구니 물가부담을 낮추고 우수한 상품을 제안할 수 있는 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

