한국우편사업진흥원, 특산물 쿠킹클래스 운영

한국우편사업진흥원은 신세계프라퍼티와 함께 오는 5월9일부터 30일까지 스타필드 고양, 수원 클래스콕에서 쿠킹클래스를 운영한다고 7일 밝혔다.

신청은 스타필드 클래스콕 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 수강자 전원에겐 홍삼스틱세트 등 선물을 제공한다.

쿠킹클래스는 전국 각지 우수 특산물을 활용한 요리 경험을 제공하기 위해 우체국쇼핑 특산물을 활용한 요리 강좌로 구성됐다. 갈치, 전복, 잣 등 전국 특산물을 활용한 ‘모던 보양 한 상’, ‘계절을 담은 산해진미’ 등 총 11개 강좌가 마련됐다.

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사진=한국우편사업진흥원

인플루언서 셰프가 레시피 개발과 강의에 참여해 완성도 높은 메뉴를 선보일 예정이다. 참여자는 요리 과정을 직접 체험하고 시식할 수 있다. 일반 성인 대상 강좌뿐 아니라 자녀와 함께 참여할 수 있는 맘앤키즈 강좌도 있다.

송관호 한국우편사업진흥우원장은 “올해로 40주년을 맞은 우체국쇼핑은 산지 직송 먹거리와 전국 특산물의 우수성을 알리기 위해 협업을 추진하고 있다”며 “앞으로도 외부 기관, 기업과의 협력을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.