LGU+도 자체 OTT 철수...통신 3사, IPTV 연동에 방점

LG유플러스가 독자 OTT ‘U+모바일tv’ 서비스를 종료하면서 IPTV와의 연계성을 높인 새로운 모바일 앱을 선보인다. 앞서 서비스를 종료한 SK텔레콤과 KT에 이어 LG유플러스까지 사업 철수를 결정하며, 통신 3사가 각자 운영하던 독자 OTT 시대가 막을 내리게 됐다.

7일 업계에 따르면, LG유플러스는 다음 달 말 ‘U+모바일tv’를 종료하고 IPTV 연계성을 강화한 ‘U+tv모바일’을 내놓을 방침이다. 이를 위해 최근 관련 이용약관 변경 신고를 완료했으며, 서비스 전환을 위한 본격적인 작업에 돌입했다.

이달엔 U+모바일tv의 유료 월정액 신규 가입을 중단하고, 다음 달엔 유료 VOD 결제 기능도 종료된다.

U+모바일tv 소개 화면 캡처

LG유플러스의 결정으로 통신 3사의 모바일 미디어 전략은 ‘IPTV 연동’으로 단일화됐다. OTT와 직접 경쟁 대신 IPTV 연동을 통한 가입자 편의성을 높이겠다는 전략이다.

앞서 SK텔레콤과 KT가 각각 자체 OTT 앱 옥수수, 시즌을 웨이브와 티빙으로 통폐합한데 이어, LG유플러스도 IPTV 중심으로 사업 구조를 재편해 비용 효율을 택했다는 것이다. LG유플러스에서는 자체적인 오리지널 콘텐츠와 제작과 수급에 부담이 가해졌고 잔여 이용자도 큰 폭으로 감소한 상황이 이어졌다.

SK텔레콤과 KT는 IPTV 연동 앱인 ‘모바일 Btv’와 ‘지니 TV 모바일’을 통해 기기 간 이어보기 등 연계 기능을 강화한다. 아울러 IPTV와 모바일 앱 월정액 동시 가입 시 추가 할인을 제공하는 등 결합 혜택을 확대하며 가입자 확보에 주력하고 있다.

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LG유플러스도 IPTV와 모바일 앱 간의 경계를 허문 환경을 구축한다. 모바일 앱을 통한 콘텐츠 추천과 리모컨 기능을 구현하고 IPTV에서 VoD 시청을 모바일로 오가는 ‘이어보기’ 서비스를 도입해 플랫폼 간 연계성을 높인다는 방침이다.

통신 업계 관계자는 “IPTV 기반 모바일 앱 활용도를 높여 가입자당 시청 시간 증가라는 가시적인 성과를 거두고 있다”고 말했다.