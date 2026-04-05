LGU+, 유심 교체 전 사전 안내 1천만 건 발송

LG유플러스는 오는 13일부터 시작되는 전 고객 대상 유심 업데이트와 무료 교체에 앞서, 전체 발송 대상 가입자 64.1%에 해당하는 약 1068만건의 안내 문자 발송을 완료했다고 5일 밝혔다.

LG유플러스는 지난 3월30일부터 가입자에게 문자메시지를 통해 유심 업데이트와 무료 교체 관련 안내를 순차 발송하고 있다.

오는 6일부터 7일까진 MNO 480만명, MVNO 118만명 등 총 598만명에게 추가 안내가 이뤄질 예정이다.

LG유플러스 용산사옥 전경 (사진=LG유플러스)

문자 안내는 가입자가 유심 업데이트와 무료 교체 절차를 사전에 이해하고, 본인 상황에 맞는 조치를 원활하게 받을 수 있도록 하기 위한 것이다. LG유플러스는 문자 안내와 함께 홈페이지를 통해 관련 절차와 유의사항도 함께 안내하고 있다.

유심 업데이트는 오는 13일부터 U+one 앱 또는 LG유플러스 홈페이지를 통해 매장 방문 없이 간편하게 조치할 수 있다.

매장에서 유심 업데이트나 유심 무료 교체를 희망하는 가입자는 오는 8일부터 U+one 앱 또는 홈페이지 내 ‘매장 방문 예약’ 서비스를 통해 사전 예약 후 방문하면 조치받을 수 있다.

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가입자 별로 업데이트 또는 교체 여부 대상 확인은 오는 8일부터 U+one 앱 또는 홈페이지에서 확인 가능하다.

LG유플러스 관계자는 “가입자가 유심 관련 조치를 보다 정확히 이해하고 불편 없이 이용할 수 있도록 문자 안내와 상담, 현장 준비를 함께 진행하고 있다”며 “충분한 유심 물량 확보와 안정적인 배송, 정확한 안내를 통해 고객 보호 조치를 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.