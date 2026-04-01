LGU+, 장기 가입자에 뮤지컬 '렘피카' 관람권 제공

LG유플러스는 장기 가입자를 위해 서울 잠실 코엑스아티움을 전체 대관해 뮤지컬 '렘피카' 관람권을 제공했다고 1일 밝혔다

지난달 31일 열린 행사는 LG유플러스를 5년 이상 이용한 가입자 중 추첨을 통해 선정된 1000명을 대상으로 진행됐다.

회사 측은 오랜 시간 LG유플러스만을 이용한 가입자에게 특별한 경험을 선사하고, 멤버십 시장에서 차별화된 가치를 전달하기 위해 행사를 기획했다.

사진=LG유플러스

행사는 평일에 진행됐음에도, 지난달 U+one을 통해 2만여 가입자가 신청했다.

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LG유플러스는 이번 행사를 시작으로 오는 27일에는 벚꽃 인기 명소인 화담숲, 다음달에는 레고랜드 코리아에서 장기 가입자 이벤트를 이어갈 예정이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “오랜 시간 함께해준 가입자에게 감사의 뜻을 전하고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 멤버십 시장에서의 LG유플러스만의 차별화된 멤버십 경험을 제공하기 위해 고민하겠다”고 말했다.