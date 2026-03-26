LGU+, 전 사업장 차량 10부제 도입

국제 유가 상승 대비 정부 '에너지 절감 정책' 동참

방송/통신입력 :2026/03/26 12:41

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LG유플러스는 최근 국제유가 급등으로 인한 상황을 극복하기 위해 정부의 ‘에너지 절감 정책’에 동참한다고 26일 밝혔다.

담당급 이상 임원의 업무용 차량을 포함해 국내 모든 사업장에 차량 10부제를 도입하고, 임직원의 참여를 독려할 계획이다. 네트워크 장비 점검 차량 등 필수 업무에 필요한 차량과 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량은 대상에서 제외된다.

차량 10부제는 자동차 번호판 끝자리 숫자와 날짜 끝자리가 같은 날에 차량을 운영하지 않는 방식이다. 차량번호가 1로 끝나면 매월 1일, 11일, 21일, 31일 미운행하는 식이다.

사진=LG유플러스

이밖에 LG유플러스는 에너지 절감을 위해 네트워크 영역 내 저전력 고효율 장비 사용 확대, 현장 점검 차량 이동 시 정속 주행, 퇴근 시 자동 소등, PC 전원 끄기 등 에너지 절감 노력을 병행한다.

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앞으로도 LG유플러스는 유가상승 등 경제상황의 추이를 점검하며 절전 방안을 검토할 방침이다.

LG유플러스 관계자는 "정부 정책에 적극 협조하는 차원에서 에너지 절감 정책에 동참키로 했다"며 "차량 10부제 외에도 다양한 일상 속 절약 실천을 함께 이어가며 지속가능한 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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LG유플러스 10부제 유가상승 차량 네트워크 PC

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