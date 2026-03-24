홍범식 LGU+ "글로벌 최고 수준으로 보안 강화"

LG유플러스가 최근 IMSI 핸드폰 번호 적용 관련 보안 우려를 의식한 듯 신뢰 기반 소통을 강조했다. 선제적 예방 체계를 기반으로 보안과 안전을 강화하겠다는 방침이다.

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)는 24일 서울 용산구 LG유플러스 사옥에서 열린 제 30기 정기 주주총회에서 "올해 LG유플러스는 더욱 단단한 '신뢰'를 기반으로 가입자와 함께 성공 경험을 축적하고, 그 성공을 확장해 나가는 한 해를 만들겠다"며 "'선제적 예방' 체계를 강화함으로써 보안, 품질, 안전을 글로벌 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 밝혔다.

그러면서 "통신 산업의 기본인 '품질, 보안, 안전'을 경영의 최우선 원칙으로 삼고 이를 더욱 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

24일 서울 용산구 LG유플러스 사옥에서 열린 제 30기 정기 주주총회에서 발언하는 홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO) (사진=지디넷코리아)

가입자 경험의 혁신도 강조했다. 홍 CEO는 "디지털 혁신으로 복잡함은 줄이고 고객에게 진정으로 필요한 가치를 전달하겠다"고 말했다.

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AI 데이터센터(AI DC)관련 B2B 사업의 확대도 언급했다. 홍 CEO는 "고부가가치 중심의 B2B AX 사업을 확장해 수익 구조를 혁신하겠다"며 "자체 데이터센터의 견조한 성장을 바탕으로 AIDC DBO 사업을 가속화하고, 에이전틱 AICC 등 신사업 성장을 통해 변화하는 시장 환경에 민첩하게 대응하며 차별화된 성장을 실현하겠다"고 강조했다.

주주 중심 경영을 핵심 가치로 삼고, 주주 환원을 강화하겠다는 의지도 강조했다. 홍 CEO는 "주주가치 제고를 위한 '기업가치 제고 계획'을 성실히 이행하겠다"며 "수익성 개선을 기반으로 주주환원율을 확대하고, 자사주 소각 및 매입을 탄력적으로 운영하며, 주주와 성장의 결실을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.