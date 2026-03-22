LGU+, 자율네트워크 기반 실시간 제어 효과 입증

LG유플러스는 서울 광화문광장에서 열린 공연 현장에서 자율네트워크 기반 대응 체계를 통해 안정적으로 통신 서비스를 제공하며, 자율네트워크 기반 사전 예측과 실시간 제어의 효과를 입증했다고 22일 밝혔다.

전날 공연에서 광화문광장, 세종대로, 서울시청 일대 접속 단말 수는 직전 주말 같은 시간 대비 공연이 시작된 오후 8시에 약 두 배로 증가한 것으로 집계됐다.

LG유플러스는 이번 행사에 대비해 광화문광장과 인근 주요 지역에 이동기지국과 임시 중계기 등 설비를 배치하고, 기존 기지국의 용량 점검과 사전 최적화 작업을 진행했다.

특히 LG유플러스의 자율네트워크 기술이 적용됐다. LG유플러스는 행사 전 광화문 일대 이동통신 셀 운영 조건을 사전에 설정하고, 행사 중에는 트래픽 상황을 실시간으로 제어했다.

특정 기지국에 트래픽이 집중될 경우 기지국 출력이나 연결 유지 시간 등 운영 설정값을 자동 조정해 트래픽을 주변 기지국으로 분산하는 방식으로 시스템이 과부하 발생 구간을 빠르게 식별하고 기지국 간 트래픽 분산을 자동 제어하면서 네트워크 혼잡과 품질 저하 가능성을 낮췄다.

이를 통해 LG유플러스는 대규모 트래픽이 집중되는 현장에서도 자율네트워크 기반 대응의 실효성을 증명했다.

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현장 대응과 상황실 대응도 함께 이뤄졌다. LG유플러스는 행사 당일 현장 운영 인력을 배치해 설비 상태와 네트워크 품질을 점검했으며, 마곡 네트워크 상황실에서도 비상 대응 체계를 운영하며 트래픽 상황을 실시간으로 확인했다.

회사 관계자는 “대규모 집객 행사에서는 자율네트워크 기반 대응과 현장 구성원들의 협력이 무엇보다 중요하다”며 “LG유플러스는 기술과 사람의 협업을 바탕으로 이번 행사를 안정적으로 지원했으며, 앞으로도 대규모 행사에서 끊김 없는 통신 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.