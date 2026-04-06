LGU+, ‘로밍패스’ 데이터 제공량 2배 상향

LG유플러스는 대표 상품 ‘로밍패스’의 데이터 제공량을 최대 2배 상향하는 개편을 진행한다고 6일 밝혔다.

개편을 통해 로밍패스 ‘데이터 2배 제공’ 이벤트를 정규 요금제에 반영했다.

LG유플러스는 최근 유류할증료 인상, 환율 상승 등으로 해외여행 경비 부담이 커지는 가운데 해외여행 수요가 늘어나는 징검다리 연휴 기간에 맞춰 로밍 이용 부담을 완화하기 위해 개편을 진행했다.

사진=LG유플러스

회사 측은 로밍패스가 차별화된 ‘프리미엄 안심 가치’를 제공해 가입자 만족도를 높일 것으로 기대된다고 설명했다.

또한 LG유플러스는 로밍패스 가입 시 발송되는 안내 문자도 개편해 분산됐던 로밍 관련 정보를 간결하게 정리함으로써, 고객이 주요 내용을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

아울러 일정 요금제 이상 가입 시 기내 와이파이 무료 이용권과 비행기 지연에 대한 보상을 제공하는 보험도 제공한다.

관련기사

향후 LG유플러스는 로밍서비스를 지속적으로 개선해 고객 편의성을 높이고, 여행 전후 이용 전반에서 체감할 수 있는 제휴 혜택을 강화하는 방향으로 서비스를 고도화할 계획이다.

임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 “늘어난 데이터를 가족, 친구끼리 나눠쓰시면 더욱 만족스러우실 것”이라며 “앞으로도 상품 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다