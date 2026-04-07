bhc, ‘별 하나 페스티벌’ 티켓 이벤트 진행…앱 통해 응모

주문·참여·VIP 등 3가지 방식…5월 9일 난지한강공원 개최

유통입력 :2026/04/07 10:55

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

bhc는 다음달 9일 열리는 ‘별 하나 페스티벌’을 앞두고 자사 앱을 통해 티켓 응모 행사를 진행한다고 밝혔다. 

7일 회사에 따르면 이번 행사는 고객 참여를 유도하기 위해 주문, 일일 참여, VIP 대상 등 3가지 방식으로 구성됐다.

자사 앱에서 2만 원 이상 주문 후 이벤트 페이지에서 응모하면 추첨을 통해 티켓(1인 2매)이 제공된다. 주문 없이 참여 가능한 ‘매일 응원하기’ 이벤트도 마련돼, 누적 응원 수 3만회 달성 시 티켓과 모바일 금액권이 추첨 지급된다.

관련기사

(사진=다이닝브랜즈그룹)

멤버십 상위 등급 고객을 위한 별도 이벤트도 진행된다. 4월 기준 ‘뿌렌즈’ 또는 ‘뿌리미엄’ 회원은 주문 없이 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 티켓이 제공된다.

행사는 서울 난지한강공원에서 열리며, 음악 공연과 함께 식음료 부스가 운영된다. 현장 수익금은 기부될 예정이다. 아울러 오디션 프로그램을 통해 선발된 팀이 본무대 오프닝 공연에 참여한다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
다이닝브랜즈그룹 bhc 별하나페스티벌 난지한강공원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

역대 최대 실적 경신한 삼성전자, 메모리 영업익만 50조원 돌파

[국방 AX 거점②] 'AI 허브'로 부상한 판교…군 데이터·실증 한곳에 모인다

신세계 이마트, 오픈AI 손 덥석...신의 한 수일까

B2B·구독이 효자…LG전자, 1분기 영업익 33% '껑충'

ZDNet Power Center