bhc, ‘별 하나 페스티벌’ 티켓 이벤트 진행…앱 통해 응모

bhc는 다음달 9일 열리는 ‘별 하나 페스티벌’을 앞두고 자사 앱을 통해 티켓 응모 행사를 진행한다고 밝혔다.
7일 회사에 따르면 이번 행사는 고객 참여를 유도하기 위해 주문, 일일 참여, VIP 대상 등 3가지 방식으로 구성됐다.
자사 앱에서 2만 원 이상 주문 후 이벤트 페이지에서 응모하면 추첨을 통해 티켓(1인 2매)이 제공된다. 주문 없이 참여 가능한 ‘매일 응원하기’ 이벤트도 마련돼, 누적 응원 수 3만회 달성 시 티켓과 모바일 금액권이 추첨 지급된다.
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멤버십 상위 등급 고객을 위한 별도 이벤트도 진행된다. 4월 기준 ‘뿌렌즈’ 또는 ‘뿌리미엄’ 회원은 주문 없이 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 티켓이 제공된다.
행사는 서울 난지한강공원에서 열리며, 음악 공연과 함께 식음료 부스가 운영된다. 현장 수익금은 기부될 예정이다. 아울러 오디션 프로그램을 통해 선발된 팀이 본무대 오프닝 공연에 참여한다.