다온아이앤씨, 크래프톤 '배틀그라운드' 9주년 페스티벌서 1000대 규모 드론쇼 전개

군집드론 전문 기업 다온아이앤씨는 크래프톤 '배틀그라운드' 출시 9주년 기념 이벤트인 'PUBG 9주년 페스티벌'에서 1000대 규모의 드론쇼를 성공적으로 진행했다고 7일 밝혔다.

지난달 28일 진행된 이번 이벤트는 'STILL HERE, ALLDAY'를 주제로 지난 9년간 배틀그라운드와 함께해온 이용자들과의 시간을 기념하기 위해 마련됐다.

현장에서는 체험존, 파트너 팬 밋업, ALLDAY PROJECT 공연, 이은결 마술쇼, 오케스트라 공연 등 다양한 프로그램이 운영됐으며 피날레를 스페셜 드론쇼로 장식했다.

다온아이앤씨, '배틀그라운드' 9주년 페스티벌서 1000대 규모 드론쇼 전개.

고려대학교 화정체육관 일대에서 진행된 이번 드론쇼는 '우리가 만든 9년, 우리가 만들어갈 다음 전장'을 주제로 펼쳐졌다. 밤하늘에 배틀그라운드의 상징 캐릭터인 삼뚝맨과 게임의 세계관을 1000대의 드론으로 연출해 현장 관람객들의 호응을 얻었다.

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다온아이앤씨는 고도화된 군집비행 기술력을 바탕으로 광안리 M 드론라이트쇼, 세븐틴·아이유 콘서트, 청와대 개방 기념 드론쇼 등 다양한 대형 프로젝트를 수행해왔다. 이를 기반으로 국방 및 공공 분야로 사업을 확대 중이며, 부품 국산화와 풀스택 기술 체계를 구축해 차세대 군집드론 시장을 선도하고 있다.

다온아이앤씨 관계자는 "배틀그라운드 팬들이 이번 페스티벌을 통해 지난 9년간의 시간을 되돌아보고 특별한 경험을 느낄 수 있도록 드론쇼를 기획했다"며 "앞으로도 다양한 기업 및 브랜드 콘텐츠와의 협업을 통해 관객에게 새로운 경험과 감동을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.