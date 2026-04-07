LS일렉, 베테랑 퇴직자 재고용 확대…전력 인프라 경쟁력↑

LS일렉트릭이 정년 후 재고용 확대를 통해 기술 경쟁력과 사업 연속성을 동시에 강화며 글로벌 전력 인프라 시장 주도권 확보에 나섰다.

7일 LS일렉트릭에 따르면 회사는 2010년부터 매년 정년퇴직자의 약 3분의1을 재고용해 왔다. 핵심 기술과 사업 경험을 보유한 숙련 인재 이탈을 막고, 연구개발(R&D)·생산·영업 전반 연속성을 확보하기 위한 인사 정책이다.

특히 지난해에는 업계 최초로 ‘정년 후 재고용 위원회’를 설치해 체계적인 선발과 운영 기반을 마련하고 전략적 숙련 인재 활용 체계를 구축했다. LS일렉트릭 노사는 지난해 9월 글로벌 사업 확대를 위한 상생 협력 관계 강화를 위해 임금 및 단체협약을 회사에 모두 위임하고, 정년 후 재고용 위원회를 설치했다.

LS일렉트릭 청주 공장에서 관계자들이 배전반을 최종 점검하는 모습 (사진=LS일렉트릭)

LS일렉트릭의 '정년 후 재고용 제도'는 사업과 생산의 경쟁력으로 이어지고 있다. 장기간 축적된 직무 경험과 기술 노하우를 보유한 인재들이 지속적으로 영업·연구개발·생산 현장에 투입되며 제품 완성도와 품질 신뢰도와 고객 대응력을 끌어올리고 있고, 프로젝트 수행 과정에서도 시행착오를 줄이며 납기 경쟁력을 강화하고 있다는 것이 회사 측 설명이다.

정년 후 재고용 인력은 글로벌 사업 확장에도 힘을 보태고 있다. LS일렉트릭은 북미 배전반 제조 자회사 MCM엔지니어링II와 베트남 박닌 공장 등 해외 생산 거점에 영업·연구개발·생산 분야 재고용 인력을 전략적으로 파견하고 있다. 이를 통해 모기업의 기술 DNA와 운영 노하우를 현지에 이식하고, 사업 초기 안정화 기간을 단축하는 한편 현지 인력의 업무 역량도 높이고 있다.

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LS일렉트릭은 정년 후 재고용 제도를 체계화하는 동시에 정부의 일자리 창출 정책에 맞춰 청년 일자리 확대와 고용취약계층 채용에도 힘쓰고 있다. 회사는 채용 규모 확대를 추진하는 가운데 지난 20년간 신입사원 공개채용 제도를 유지해 왔으며, 지역 우수 인재 확보를 위한 현장실습 인턴 프로그램도 운영 중이다. 아울러 장애 예술인, 제대군인, 보훈 대상자 등 고용취약계층 채용에도 참여하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “정년 후 재고용은 단순한 인력 운영 방식이 아니라 전력 인프라 ‘슈퍼사이클’ 국면에서 안정적인 기술 경쟁력과 사업 역량을 확보하는 핵심 전략”이라며 “축적된 기술과 경험을 가진 기술 명장의 이탈을 막아 글로벌 전력 시장에서 주도권을 확실히 확보해 나가겠다”고 말했다.