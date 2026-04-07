데우지 않아도 맛있다…세븐일레븐, 삼각김밥 10종 재단장

편의점 세븐일레븐이 라이스 프로젝트 기술이 반영된 ‘올 뉴(All New) 삼각김밥’을 선보인다고 7일 밝혔다.

세븐일레븐에 따르면 올해(1~3월) 삼각김밥 매출은 전년동기 대비 17% 증가했고 김밥과 도시락도 각각 16%, 14% 올랐다. 지난해에도 심각김밥 등이 포함된 전체 간편식 카테고리 매출이 14% 증가했다.

세븐일레븐은 편의점 간편식 수요가 계속 커질 뿐만 아니라 브랜드 경쟁력 측면에서의 중요성도 높아질 것으로 판단하고 품질 개선에 나섰다.

세븐일레븐이 올 뉴(All New) 삼각김밥 4종 선보인다. (제공=코리아세븐)

이를 위해 지난 1년여간 라이센서인 세븐일레븐 인터내셔널, 국내 협력사인 ‘롯데웰푸드’, ‘롯데중앙연구소’와 함께 라이스 프로젝트에 착수해 ‘냉장밥 노화 방지 및 수분 보존 기술’을 완성했다.

라이스 프로젝트는 편의점 푸드의 근원적 경쟁력인 밥을 혁신적으로 개선한 것으로 렌지업 없이 냉장 상태에서 그대로 먹어도 바삭한 김 맛과 함께 촉촉한 밥의 찰기를 온전히 느낄 수 있게 됐다.

세븐일레븐은 신상품 ‘새우마요삼각김밥’과 기존 스테디셀러 3종(참치마요삼각김밥, 더커진참치마요삼각김밥, 더커진제육볶음삼각김밥)을 8일 출시한다. 다음 주에는 ‘소고기전주비빔삼각김밥’과 ‘더커진소고기고추장삼각김밥’을 재단장하고, 4주차에는 ‘더커진반숙계란장삼각김밥’, ‘핫쏘이치킨삼각김밥’, ‘비빔참치마요삼긱감밥’ 등을 선보인다.

세븐일레븐은 출시를 기념해 8일부터 이달 말까지 올 뉴 삼각김밥을 카카오페이머니, 토스페이로 결제시 20% 할인 판매한다. 모바일앱에서 ‘신상품 반값 체험가 이벤트’를 통해 주차별로 올 뉴 삼각김밥을 당일픽업 구매 시 반값에 판매한다.

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세븐일레븐은 이번 라이스 프로젝트 기술을 김밥, 초밥 등 전반적인 미반 간편식에도 확장할 계획이다. 올해 김밥류(삼각김밥 등)를 중심으로 샌드위치, 베이커리, 치킨, 퀵커머스를 5개 중점 카테고리로 선정하고 경쟁력 강화에 나선다. 이와 함께 PB 리뉴얼, 글로벌소싱, IP 콜라보 등도 강점 강화 전략으로 추진한다는 방침이다.

김흥식 세븐일레븐 상품1부문장은 “라이스 프로젝트와 올 뉴 삼각김밥은 편의점 간편식의 새로운 세대를 알리는 신호탄이며 고객들에게 집밥 수준의 높은 만족도를 줄 수 있도록 더욱 경쟁력을 키워나갈 것”이라고 말했다.