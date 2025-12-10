"K-치폴레 도전"…세븐일레븐, ‘이장우 레시피 간편식’ 5종 출시

편의점 세븐일레븐이 배우 이장우와 협업해 글로벌 미식 트렌드 '스와이시(Sweet+Spicy)'를 겨냥한 '이장우 레시피 간편식' 5종을 출시한다고 10일 밝혔다.

최근 미식 트렌드는 달콤함과 매콤함이 조화롭게 어우러진 스와이시가 대세로 떠오르고 있다. 이에 세븐일레븐은 '퓨전 한식(K-치폴레)' 콘셉트로 기획했다.

이번에 선보이는 간편식 시리즈는 이장우가 해외에서 운영 중인 한식 웜볼 매장의 베스트 상품을 활용했다. 메인 재료로 대파 닭구이를 사용했고 할라피뇨 고추를 훈연해 만든 '치폴레 소스'의 스모키 향과 ‘불닭 소스’로 한국적인 맛을 더한 것이 특징이다.

이장우 레시피 간편식 5종. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 지난 8월부터 이장우와 수십 차례 미팅을 진행했다. 메뉴 선정부터 레시피, 용기 디자인까지 이장우가 직접 참여했다.

세븐일레븐은 오는 11일 ‘치폴레치킨김밥’과 ‘치폴레치킨삼각김밥’도 선보인다. 치폴레치킨김밥은 메인 토핑으로 닭가슴살을 매콤한 불닭 치폴레소스에 버무렸고 대파 간장구이로 풍미를 더했다. 치폴레치킨삼각김밥은 치폴레 소스로 맛을 낸 야채볶음밥에 오븐으로 구운 치폴레 치킨을 토핑했다. 오는 17일에는 '치폴레대파닭파스타'와 '제육치즈독'을 추가로 선보인다.

세븐일레븐은 이달 말까지 이장우 레시피 간편식 5종 구매 시 ‘칠성사이다제로(캔)’ 반값 할인 행사를 진행한다.

유은미 세븐일레븐 푸드팀 MD는 "배우 이장우씨는 단순한 모델을 넘어 글로벌 시장에서 얻은 요리 인사이트와 열정으로 이번 시리즈 개발에 적극 참여했다"며 "전 세계적인 스와이시 트렌드와 이장우씨의 레시피가 만나 탄생한 글로벌 퓨전 한식 시리즈를 가까운 세븐일레븐에서 만나보실 것"이라고 말했다.