AI가 검색창 대체하고 있다…쇼핑 시작점 바뀌었다

쇼핑을 시작할 때 구글(Google) 검색창에 상품명을 치던 시대가 끝나가고 있다. 디지털 데이터 분석 기업 시밀러웹(Similarweb)이 발표한 2026년 연말 쇼핑 시즌 분석 보고서는 AI 검색이 단순한 보조 도구를 넘어 소비자 구매 여정의 새로운 출발점이 되었음을 데이터로 증명한다. AI 쇼핑 레퍼럴(Referral) 트래픽이란 챗GPT(ChatGPT)나 퍼플렉시티(Perplexity) 같은 AI 플랫폼을 통해 소비자가 쇼핑 사이트로 이동하는 것을 의미한다. 이 흐름을 이해하지 못하는 브랜드는 2026년 연말 쇼핑 시즌에서 조용히 밀려날 수 있다.

발견 단계에서 AI가 검색을 2배 이상 앞질렀다

소비자가 새로운 상품을 발견하는 첫 단계에서 AI 도구는 이미 구글 검색을 압도하고 있다. 시밀러웹의 2026년 1월 미국 소비자 패널 조사에 따르면, 상품 발견 단계에서 AI 도구를 사용하는 소비자 비율은 35%인 반면 검색 엔진은 13.6%에 그쳤다. AI는 발견부터 평가단계까지 검색 대비 1.5배 이상의 우위를 점했으며, 최종 구매처를 찾는 마지막 단계에서만 두 채널의 격차가 거의 사라졌다.

이것이 소비자에게 어떤 의미인지 구체적으로 생각해보자. 누군가 "가족 모임에 어울리는 선물"을 찾는다고 가정하자. 이전에는 구글에서 검색어를 어떻게 입력해야 할지조차 막막했다. 지금은 챗GPT에 상황을 설명하면 맞춤형 추천 목록이 나온다. AI는 검색이 제대로 해결하지 못하던 구매 여정 최상단, 즉 소비자가 무엇을 원하는지조차 불분명한 막연한 탐색 단계를 대체하기 시작했다. 소비자 여정은 더 이상 검색창에서 시작하지 않는다.

2026년 1월 기준 이커머스 트래픽 전환 소스_직접 방문보다 챗GPT가 더 높게 나타남

아마존·월마트로 향하는 AI 트래픽, 전환율은 검색의 2배

AI 플랫폼이 실제 쇼핑 사이트로 보내는 방문자 수는 아직 전체의 1% 수준이지만, 성장 속도와 품질은 기존 채널과 차원이 다르다. 시밀러웹의 다른 리포트에 따르면 2025년 8월부터 2026년 1월까지 AI 검색 엔진이 아마존, 월마트, 타겟(Target), 테무(Temu), 이베이(eBay) 등 5대 소매업체 웹사이트로 보낸 방문자 수는 총 4,950만 명에 달했으며, 이 중 아마존이 28%, 월마트가 27%를 차지했다.

시밀러웹 추산에 따르면 챗GPT를 통해 유입된 방문자의 전환율은 약 7%로, 유기적 검색의 4.1%와 비교해 약 1.5배 이상 높다. 100명이 챗GPT를 통해 쇼핑 사이트에 접속하면 7명이 실제로 구매한다는 의미다. 같은 100명이 구글 검색을 통해 접속했을 때는 약 4명만 구매로 이어진다. AI 채널로 들어온 소비자는 이미 AI와의 대화를 통해 충분히 고려를 마친 뒤 사이트를 방문하기 때문에 구매 의도 자체가 높다. 트래픽 규모는 작아도 챗GPT 유입 방문자는 사이트에서 평균 15분을 머물고 12페이지를 탐색했는데, 이는 구글 유입 방문자의 8분, 9페이지보다 눈에 띄게 높은 수치다.

AI가 재편하는 발견과 구매 퍼넬

챗GPT 독주 시대 끝, 제미나이가 빠르게 추격한다

AI 쇼핑 트래픽 시장 내부에서도 판도가 달라지고 있다. 시밀러웹 데이터에 따르면 2025년 9월부터 11월까지 구글 제미나이(Gemini)의 외부 사이트 레퍼럴 트래픽은 전년 동기 대비 388% 증가했다. 같은 기간 챗GPT의 레퍼럴 증가율은 52%에 그쳐, 제미나이가 쇼핑 트래픽 유입에서 빠르게 점유율을 넓히고 있음을 보여준다.

시밀러웹 추산 기준으로 2025년 6월 AI 플랫폼 전체의 레퍼럴 방문은 11억 3,000만 건에 달했으며, 이는 전년 동월 대비 357% 증가한 수치다. 그러나 같은 기간 구글 검색의 레퍼럴은 1,910억 건으로 AI의 절대적 규모에는 아직 미치지 못한다. AI 채널은 폭발적으로 성장하고 있지만 외부 사이트로의 트래픽은 아직 정체 상태이다. 브랜드 입장에서는 기존 SEO 전략을 포기할 단계가 아니라, AI 채널을 병행 준비해야 하는 시점이다.

전체 구매 여정 단계에서 AI 툴이 더 유용한 것으로 나타남

브랜드 노출 공식이 바뀌었다, AI가 먼저 이름을 고른다

AI 쇼핑이 기존 검색 광고와 근본적으로 다른 점은 광고비를 써도 AI 답변 안에 브랜드를 넣을 수 없다는 것이다. 시밀러웹의 AI 브랜드 가시성(Brand Visibility) 분석에 따르면 AI는 브랜드 충성도 없이 콘텐츠 기준만으로 노출을 결정한다. 특정 질문에 완결된 형태로 답하는 콘텐츠를 보유한 전문 사이트가 대형 유명 브랜드보다 일관되게 높은 AI 노출 점유율을 기록했다. 나이키(Nike), 에어비앤비(Airbnb) 같이 검색 순위는 높지만 AI가 찾는 대화형 질문에 답하지 못하는 콘텐츠를 가진 브랜드는 AI 노출 모멘텀이 꺾이고 있다.

소비자가 "10만원대 부모님 선물 추천해줘"라고 챗GPT에 묻는 순간, AI가 특정 브랜드를 언급하거나 언급하지 않는 것만으로 구매 후보군이 결정된다. 옴니센드가 진행한 한 조사에 따르면 소비자의 13%가 AI의 도움으로 구매할 가능성이 더 높다고 답한 조사 결과는 AI 플랫폼에서 브랜드가 노출되는 것이 이미 필수 과제임을 보여준다. 광고가 끼어들 여지가 없는 이 순간에 살아남는 브랜드는, 소비자가 실제로 묻는 질문에 명확하게 답하는 콘텐츠를 사전에 구축해 둔 곳이다.

FAQ( ※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q. AI 쇼핑 레퍼럴 트래픽이란 무엇인가요?

A. AI 쇼핑 레퍼럴 트래픽이란 챗GPT, 구글 제미나이, 퍼플렉시티 같은 AI 검색 도구를 통해 소비자가 쇼핑 사이트로 이동하는 방문자 수를 말합니다. 사용자가 AI와 대화하다가 특정 상품이나 사이트 링크를 클릭해 이동하는 방식으로 발생합니다.

Q. AI를 통해 쇼핑 사이트를 방문한 사람들은 정말 더 많이 구매하나요?

A. 시밀러웹 추산에 따르면, 챗GPT를 통해 유입된 방문자의 구매 전환율은 약 11.4%로 일반 구글 검색 유입(5.3%)의 두 배 이상입니다. AI를 통해 이동한 소비자는 이미 AI와의 대화를 통해 충분한 정보를 얻은 뒤 방문하기 때문에 구매 의도가 높은 편입니다.

Q. 내 브랜드가 AI 검색 결과에 잘 노출되려면 어떻게 해야 하나요?

A. AI는 광고비보다 콘텐츠 품질을 우선시합니다. 소비자가 실제로 묻는 질문에 완결된 형태로 답하는 정보성 콘텐츠를 제품 페이지와 블로그에 갖추는 것이 핵심입니다. 우선 챗GPT나 제미나이에 내 브랜드 관련 질문을 직접 입력해 어떤 결과가 나오는지 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

기사에 인용된 리포트 원문은 Similarweb에서 확인할 수 있다.

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리포트명: Holiday Retail Season Planning 2026 / Generative AI Statistics for 2026

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)