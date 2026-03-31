앤트로픽 광란의 3월… 한 달 14개 이상 업데이트 발표

앤트로픽(Anthropic)이 2026년 3월 한 달 동안 14개 이상의 제품 및 기능 업데이트를 발표하며 유례없는 출시 행보를 보였다. 기술 매체 더뉴스택(The New Stack)은 이를 '앤트로픽의 광란의 3월(madcap March)'이라고 표현하며, 이 기간 5차례의 서비스 장애(outage)도 발생했다고 전했다. 빠른 성장 속에서 안정적인 서비스 운영을 유지해야 하는 앤트로픽의 과제가 적나라하게 드러난 한 달이었다.

릴리스보트(Releasebot) 집계에 따르면, 3월의 주요 출시물 중 가장 주목받은 것은 코딩·컴퓨터 사용 등 다양한 역량이 향상된 클로드 소네트(Claude Sonnet) 4.6이다. 이 모델은 베타(beta) 버전으로 최대 100만 토큰(token)의 컨텍스트 윈도(context window)를 지원해 더 긴 문서, 복잡한 코드베이스(codebase), 방대한 데이터를 한 번에 처리할 수 있다. 특히 소프트웨어 코딩 벤치마크에서 전작 대비 큰 폭의 성능 향상이 확인됐다.

AI가 이용자를 대신해 컴퓨터를 직접 조작하는 '컴퓨터 사용(computer use)' 기능도 3월 23일 프로(Pro)·맥스(Max) 구독자를 대상으로 연구 프리뷰(research preview) 형태로 공개됐다. 개발자 보조 도구 '클로드 코드(Claude Code)'도 웹과 모바일 환경에 정식 출시됐다. 앤트로픽은 사용량이 집중되는 피크(peak) 시간대에 무료·프로·맥스 구독자의 5시간 세션 한도를 하향 조정하는 용량 관리 조치를 취했으며, 이에 일부 이용자들의 불만이 제기됐다.

한편 앤트로픽은 이 기간 법적으로도 주목할 만한 성과를 거뒀다. CNBC에 따르면, 연방 판사가 미 국방부(DOD)의 클로드 계약 관련 소송에서 앤트로픽 측에 예비 금지 명령(preliminary injunction)을 내렸다. 담당 판사는 정부의 행위가 '수정헌법 제1조(First Amendment) 위반에 해당하는 보복 행위'라고 명시적으로 판단했다. 이 법적 성과는 정부와 AI 기업 간 계약 관행 및 표현의 자유 보호 논쟁에 대한 업계 전반의 관심을 다시금 환기시켰다.

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자세한 정보는 더뉴스택(The New Stack)에서 찾아볼 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)