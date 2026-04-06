두쫀쿠·버터떡 열풍 잇는다…신세계푸드 보앤미, ‘바크슈’ 출시

신세계푸드가 운영하는 베이커리 ‘보앤미’가 신메뉴 ‘바크슈(바삭한 크림 슈)’를 출시했다고 6일 밝혔다.

보앤미는 최근 디저트 시장에 ‘두쫀쿠’, ‘버터떡’ 등 서로 다른 식감을 결합한 제품들이 잇따라 인기를 끌며, 한입에 다양한 식감을 즐기는 ‘멀티 텍스처’ 디저트가 새로운 트렌드로 자리 잡고 있는 것에 주목했다.

바크슈는 프렌치 정통 슈에 브라운 슈가와 버터를 더하고 캐러멜 코팅을 입혀 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감을 극대화한 것이 특징이다. 슈 안에는 쇼콜라 크림, 바닐라 크림, 말차 크림 등 3가지 맛을 채웠다.

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서울 서초구 신세계백화점 강남점 스위트 파크 내 보앤미 팝업 매장에서 모델들이 MZ 취향 디저트 ‘바크슈(바삭한 크림 슈)’를 소개하고 있다. (제공=신세계푸드)

보앤미는 14일까지 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트 파크에서 팝업 매장을 운영한다. ‘바크슈’ 15입을 2세트 이상 구매한 고객에게 보앤미 매장에서 사용 가능한 쿠폰을 증정하는 행사도 진행한다.

신세계푸드 관계자는 “최근 다양한 식감을 동시에 즐기는 디저트 트렌드에 맞춰 보앤미만의 새로운 메뉴를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 감각적인 베이커리 메뉴를 지속적으로 출시하며 고객 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.