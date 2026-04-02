신세계푸드, 트레이더스 ‘버터떡’ 이마트에도 출시

신세계푸드가 트레이더스 베이커리에 선보인 ‘버터떡’을 이마트 내 베이커리 매장으로 판매를 확대한다고 2일 밝혔다.

신세계푸드는 지난 24일부터 전국 트레이더스 베이커리에서 ‘버터떡’을 판매하고 있다. 해당 제품은 출시 직후 일 평균 판매량 3000개를 돌파하며 트레이더스 베이커리에서 판매순위 1위를 차지하고 있다.

이에 신세계푸드는 전국 이마트 베이커리에 ‘고메 버터떡’을 선보이며 판매 채널 확장에 나섰다. ‘고메 버터떡’은 프랑스산 고메버터를 사용했고 겉은 ‘빠작’하고 속은 쫀득한 식감이 특징이다.

지난 1일 서울 용산구 이마트 용산점 내 베이커리 매장 ‘블랑제리’를 찾은 고객들이 신세계푸드가 출시한 ‘고메 버터떡’을 구입하고 있다. (제공=신세계푸드)

신세계푸드 관계자는 “빠르게 변화하는 푸드 트렌드를 반영한 인기 디저트들을 마트 베이커리에서도 속도감 있게 선보이며 소비자 접점을 확대할 예정이다”고 말했다.