쿠팡, 온오프라인서 ‘메가뷰티쇼’ 3주간 진행

쿠팡이 26일까지 3주간 연중 최대 규모의 뷰티 할인 행사인 ‘메가뷰티쇼’를 연다고 6일 밝혔다. 쿠팡은 고물가 속 구매가 잦은 일상 소비재인 인기 뷰티 브랜드 상품 혜택을 이번 행사에서 대대적으로 강화해 고객들의 장바구니 부담을 덜 방침이다. 특히 메가뷰티쇼의 하이라이트인 ‘버추얼스토어’에서는 와우회원이 2만 원 이상만 구매하면 역대 최대 혜택인 42만 원 상당의 뷰티박스를 제공한다.

‘메가뷰티쇼’는 쿠팡이 연 3회 정기적으로 선보이는 대규모 온·오프라인 뷰티 행사다. 3주간 쿠팡 앱에서 인기 뷰티 상품을 판매하는 동시에, 3일간 인기 뷰티 상품을 총망라한 전시·체험·구매 공간을 쿠팡 고객에게 개방한다.

우선 온라인 행사에는 닥터지, 이니스프리, 에스트라, 피지오겔, 아벤느, 포렌코즈 등 국내외를 대표하는 19개 인기 브랜드가 총출동한다. 스킨케어부터 색조 메이크업까지 전 카테고리에 걸쳐 최대 50% 즉시 할인을 제공하며, ‘1+1 득템 찬스’와 추가 3000원 할인 쿠폰 등 혜택도 마련했다.

쿠팡, 연중 최대 뷰티 축제 ‘메가뷰티쇼’ 시작

고객들을 위한 특별 사은품 이벤트도 진행한다. 행사 기간 중 5만 원 이상 구매한 고객을 대상으로, 추첨을 통해 매주 1000명(3주간 총 3000명)에게 ‘쿠팡 뷰티 쿨러백’을 증정한다. 해당 사은품은 주차별 한정 수량으로 조기 소진될 수 있다.

이번 행사의 백미는 오는 17일~19일 3일간 서울 성수동 ‘앤더슨씨 성수’에서 열리는 ‘메가뷰티쇼 버추얼스토어’다. 핵심 혜택은 현장을 찾은 와우회원이 구매금액의 20배 이상인 42만 원 상당의 뷰티 상품을 받을 수 있다는 점이다. 지난해 4월 개최한 버추얼스토어 행사에선 2만 원 이상 구매 시 36만 원 상당의 뷰티박스를 증정했다. 쿠팡이 버추얼스토어에서 제공하는 뷰티박스 혜택 가치는 2023년 최초 행사(13만원)부터 매년 증가해왔다.

이번에 구성되는 뷰티박스에는 에스트라 마스크, 토니모리 블러셔, 메디힐 수분 패드, 아벤느 아이크림 등 19여 종의 상품이 포함될 전망이다. 다양한 인기 뷰티 브랜드 상품으로 알차게 구성해 고객 만족을 높일 계획이다.

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버추얼스토어 입장권(100원)은 오늘(6일) 오전 7시부터 쿠팡 앱을 통해 선착순 판매를 시작한다. 일일 1000명(시간당 100명) 한정으로 운영된다.

쿠팡 관계자는 “메가뷰티쇼는 품질이 우수한 뷰티 상품 혜택을 늘려 쿠팡 고객들의 물가 부담을 줄이기 위한 취지로 마련됐다”며 “K뷰티를 비롯한 우수 브랜드를 고객에게 적극 알리는 한편, 우수 업체들의 판로 확대에도 큰 도움이 될 것으로 예상한다”고 말했다.